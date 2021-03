Planlægger kæmpe sporarbejde langs jernbanen

Den største af arbejdspladserne på godt 37.500 kvm skal bruges til omlastning af restprodukter og indbygningsmaterialer samt sporskiftearbejde. Der forventes en del tung trafik til og fra pladsen i sommermånederne både i 2022 og 2023. Illustration: Banedanmark

Køge - 07. marts 2021 kl. 16:56 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen

Køge Kommune har 1. marts sendt breve ud til en række borgere, der bor tæt på jernbanen i og omkring Borup.

Anledningen er, at Banedanmark skal udføre sporfornyelse og perronfornyelse mellem Roskilde og Ringsted, hvor den cirka 30 km lange dobbeltsporede banestrækning mellem de to byer flere steder er i en stand, som kræver en gennemgribende renovering.

Den er planlagt til at finde sted i perioden fra april 2022 til og med august 2023.

Nye arbejdspladser I forbindelse med gennemførelsen af projektet har Banedanmark ansøgt om landzonetilladelse til indretning af af en række midlertidige arbejdspladser, hvorfra der blandt andet skal fjernes gamle materialer og tilkøres tilsvarende nye.

I ansøgningen skriver Banedanmark, at pladsernes placering er betinget af, at de skal være beliggende i direkte tilknytning til jernbanen og nær de steder, hvor der skal arbejdes på jernbanen.

Samtidig skal der være mulighed for at etablere vejadgang.

Herudover er der behov for midlertidige arbejdsarealer, som primært er placeret langs jernbanen for at kunne udføre for eksempel dæmningsarbejder, skråningsreguleringer eller reprofilering af grøfter og lignende, som ikke kan udføres direkte fra sporet.

To uger til indsigelser Ansøgningen for Borup-området omfatter i alt 18 midlertidige arbejdspladser, der som nævnt alle kræver en landzonetilladelse, og det er derfor kommunen har skrevet til de borgere, der bliver berørte af arbejdet og måske især trafikken til og fra pladserne.

»Inden vi træffer en afgørelse, har du som nabo mulighed for at komme med bemærkninger til sagen og sende dem til os i løbet af de næste 2 uger«, skriver kommunen og fortsætter:

»Hvis vi vurderer, at dine oplysninger kan have betydning for afgørelsen, sender vi dine bemærkninger til ansøger. Når ansøger har svaret os, vil svaret indgå i vores vurdering sammen med dine oplysninger. Herefter vil vi træffe en afgørelse, som du får tilsendt«.

Tung trafik Om et par af de største arbejdspladser skriver Banedanmark i sin ansøgning:

»Der anslås at forestå ca. 15-30 daglige til- og frakørsler med tungt maskineri så som lastbiler i sporspærringsperioden juli 2022 - september 2022 og igen i perioden juni 2023 - august 2023. Der kan dog forventes flere til- og frakørsler i dobbeltsporspærringsperioden medio juli 2022 - primo august 2022«.

Mens det andre steder kommer til at blive noget mere fredeligt:

»Arealet skal anvendes til gennemførelse af mindre arbejder i kortere perioder af mellem 3 -12 uger. Arbejdsopgaverne indebærer afvanding, grøfteprofilering, skråningsregulering, dæmningsudvidelse m.v., som ikke kan laves fra sporet/banen. Der køres kun materialer til og fra, som er nødvendige for at udføre de mindre arbejder lokalt, det vil sige, at der forventes begrænsede mængder af arbejdskøretøjer/lastbiler om dagen i arbejdsperioden«.