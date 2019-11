Det er snart på tide at skifte de slidte omgivelser på Rishøj Stadion ud med et nyt forenings- og klubhus, mener man i Køge Nord FC. Foreningen sysler nu med ideen om et tusind kvadratmeter stort nybyggeri, som man håber, at andre foreninger vil være en del af. Foto: Jesper From

Planer om nyt foreningshus i Køge Nord: - Vi rækker ud mod stjernerne

År blev dog hurtigt til årtier, og med det in mente er det nok ikke så besynderligt endda, at man efterhånden længes efter nye og bedre rammer i Køge Nord FC, som har hjemme her. Nu ser det ud til, at man inden for få år kan udskifte pavillonerne med et egentligt klub- og foreningshus. Med indgåelsen af budgetaftalen i sidste uge øremærkes der således samlet 10,7 millioner kroner i årene 2021 og 2022 til etableringen af det nye byggeri.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her