Klima- og Planudvalget skal torsdag kigge nærmere på en sag, der potentielt kan tillade en ny udstykning med 26 boliger, men i Ølsemagle Landsbylaug er man bekymret for, at det vil medføre stor trafikstigning gennem landsbyen.

Planer om ny udstykning: Landsby frygter øget trafikmængde

Køge - 04. november 2020 kl. 15:56 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

De er hverken imod udvikling eller forandring, og de deltager hellere end gerne i konstruktiv dialog om løft af deres landsby og nærområde.

Alligevel er der bekymrede miner at spore i Ølsemagle Landsbylaug, efter at planerne om en dispensation fra lokalplanen, som skal tillade en udstykning med 26 nye boliger i landsbyen, er lagt frem.

For særligt trafikafviklingen tages der ikke tilstrækkelig hånd om, mener landsbylauget, der påpeger, at trafikmængden på Ølsemagle Kirkevej i deres øjne allerede nu har nået bristepunktet. Særligt med tanke på de mange skolebørn og andre bløde trafikanter, der benytter den smalle landevej.

- Vi er absolut ikke imod de 26 nye boliger og heller ikke imod eventuelle yderligere udstykninger i fremtiden. Men vi har 50 børn i landsbyen, som skal sikkert til og fra skole via Ølsemagle Kirkevej, plus der vil komme flere i fremtiden, siger Kirsten Grønn på vegne af Ølsemagle Landsbylaug.

- Antallet af biler på vejen har i vores øjne ramt loftet og smertegrænsen. Især fordi der er meget cykeltrafik ned mod Køge Nord Station og mange børn og unge, som skal til handelsskolen eller Kirstinedalsskolen, fortsætter Kirsten Grønn om sagen, der i morgen er på Klima- og Planudvalgets dagsorden.

Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering er imidlertid, at trafikken fra det potentielt kommende boligområde vil kunne rummes med de eksisterende rammer.

Et dige er på tværs Forud for torsdagens politiske behandling har landsbylauget desuden planlagt at kontakte udvalgsmedlemmerne og gøre dem opmærksom på deres betænkeligheder ved fremtidens trafikafvikling, såfremt dispensationen gives. Allerhelst ser Ølsemagle Landsbylaug, at udstykningen godkendes, men at der samtidig stilles krav om etablering af en stikvej, der skal forbinde den nye udstykning med Nordstjernen, således at de kommende beboere i den vestlige ende af landsbyen ikke kører ad Ølsemagle Kirkevej.

- Jeg tror, at de nye beboere vil være lige så glade for at komme fra Nordstjernen som via Ølsemagle Kirkevej. Og med en stikvej til Nordstjernen, ville den vej kunne aftage noget af den kommende trafik i stedet for at sende flere biler ned gennem landsbyen, siger Kirsten Grønn.

Landsbylauget holdt i september telefonmøde med forvaltningen om sagen. Ifølge forvaltningen kan det ikke lade sig gøre at koble udstykningen på Køge Nord-projektet og dermed føre stikvejen gennem Køge Nordbydelen.

Forvaltningen oplyste således til landsbylauget, at der dels ligger et beskyttet dige langs den kommende udstyknings nordlige skel, ligesom en sådan kobling til Køge Nord ikke indgår i masterplanen for netop Køge Nord.

Masterplanen danner grundlag for et netop forestået salg af den ejendom, som ligger lige nord for Kildegård Mark 2 (hvor der skal udstykkes, red.) lyder det i referatet fra mødet mellem forvaltning og landsbylaug.

Med andre ord betyder det, at fremtidens trafik til og fra de 26 kommende boliger vil skulle anvende Ølsemagle Kirkevej, hvis politikerne følger forvaltningens indstilling.

Kirsten Grønn og resten af landsbylauget køber dog ikke forklaringen om, at et dige skulle blokere for anlæggelsen af en ny stikvej.

- Skandinavisk Transport Center er bygget på gammel landbrugsjord, som var fyldt med diger. Det er jo gået ganske glimrende alligevel, siger hun og påpeger, at forklaringen, man har fået fra forvaltningen, har henvist til bestemmelser i museumsloven.

- Vi har selv kigget museumsloven igennem og er overbeviste om, at der ikke er noget at komme efter i forhold til diger. Det kan ikke være det, der skal bremse en eventuel stikvej, siger hun.

Vil være på forkant Landsbylauget anser det for afgørende, at man med planlægningen forsøger at tænke langsigtet og være på forkant. For det er formentlig ikke sidste udstykning i området, fremhæver Kirsten Grønn.

- Vores landsby er under stor forandring og er vel ikke en længere en landsby, men derimod en skovnær stationsby. I lauget er vi med i arbejdet og forandringsprocessen, vi er repræsenteret i Køge Nord-følgegruppen og involveret i arbejdet med at fremme kulturlivet i området med mere. Vi arbejder rigtig gerne med i forsøget på at integrere det nye i det eksisterende. Men vi synes, at det giver mening at komme trafiksituationen i forkøbet. Bare for at etablere den nye bydel vil det medføre øget tung trafik, ligesom der vil komme markant mere pakkepost, servicebiler og andet. Og vi frygter da som en almindelig landsby at drukne i biler, siger Kirsten Grønn.

- Det er kun begyndelsen Men hvad vil du sige til dem, der måtte tænke, at 26 nye boliger vel ikke lyder af så meget, og at det givetvis ikke vil få den store betydning i den daglige trafikmængde gennem Ølsemagle?

- Jeg vil sige, at det kun er begyndelsen, for vi ved, at der er mulighed for flere udstykninger i fremtiden. Der er stor forandring på vej i vores landsby, og vi vil hellere end gerne støtte op om den forandring. Men i forhold til trafikafviklingen handler det ikke kun om de 26 boliger, når vi ved, at der formentlig kommer endnu flere i fremtiden. Derfor mener vi, at der skal gøres noget, og at det ikke tages hen ad vejen. Lad os finde løsninger nu og være på forkant, siger Kirsten Grønn og understreger, at lauget ikke retter kritik mod bygherren, men derimod forvaltningens behandling af sagen, siger Kirsten Grønn.

Undervejs i telefonmødet mellem landsbylaug og forvaltning oplyste sidstnævnte ifølge referatet dog også, at den kommende Køge Nordbydel fører et stisystem med sig, der i fremtiden vil rumme bløde trafikanter fra eksempelvis Lille Skensved og dermed aflaste Ølsemagle Kirkevej.

Dertil kommer, at forvaltningen på baggrund af snakken med landsbylauget også tager ønsker om afstribning til cykelsti på Ølsemagle Kirkevej med sig videre. Det samme er tilfældet med ønsker om etablering af en egentlig sti i den sydlige rabat på vejen samt bedre placeret skiltning for at forhindre omvejskørsel på Ølsemagle Kirkevej med sig.

Alle disse ønsker fremlægges således også for Klima- og Planudvalget torsdag.