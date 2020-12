Se billedserie Projektet med udviklingen af den såkaldte Maritime Halvø er for alvor ved at tage form. Sådan ser området nogenlunde ud på den seneste skitse.

Planen klar for maritim legeplads

Køge - 15. december 2020 kl. 06:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Der har været stor interesse for arbejdet med at få området kendt som Den Maritime Halvø, på spidsen af Søndre Havn i Køge.

Projektet har taget et længere tilløb i det kommunale system og som det seneste har der været møder med forskellige parter, der i forvejen bruger området, og interesserede borgere.

Her har de primært forholdt sig til: Byggezonens størrelse, antal kvadratmeter og placering samt behov for egne klubarealer og fællesarealer, parkeringsbehov og eventuelle flydebroer.

Efter interessentmøderne modtog forvaltningen en opfølgende mail med input fra Køge Tri Team 2000 og et opfølgende fælles skriv fra de tre klubber, Køge Kano- og kajakklub, IF Frem Bjæverskov Kajakklub og Køge Tri Team 2000 med en opdateret udspecificering af behov og holdninger. Oplæg til prospekt er også drøftet med Lokale og Anlægsfonden.

Udsigten til, at man nu kan komme videre med projektet glæder ikke mindst Anders Ladegaard Bork (DF), formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge:

- Jeg glæder mig da over, at vi nu er kommet så langt, at vi kan vedtage det her spændende prospekt. Vi har hele tiden taget små skridt, så vi sikrer, at alle er med på vognen - men så skal vi heller ikke gå baglæns - og nu er der endelig ved at være noget konkret, så vi kan sende bolden videre til Klima- og Planudvalget.

På baggrund af de samlede input har Kultur- og Økonomiforvaltningen i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Køge Kyst justeret prospektet, som nu rummer følgende områder:

En aktivitetszone på cirka 2.000 kvadratmeter, som bliver hele kommunens aktivitetsplads med en visuel sammenhæng til Køges bymidte og som kan rumme en pallette af midlertidige og permanente aktiviteter og faciliteter, foruden et område med parkering til 25-45 biler samt cykler. Molefladen på 800 kvadratmeter er et oplagt supplement til aktivitetsarealerne, dog uden bebyggelse, men til mindre elementer og sidde- og opholdsmuligheder, lyder det videre i prospektet som Kultur- og Idrætsudvalget netop har godkendt.

Området vil desuden rumme en byggezone med bebyggelse på samlet set cirka 1.500 kvadratmeter, som kan rumme klublokaler og opbevaring på cirka 1.000 kvadratmeter svarende til de nuværende faciliteter til klubberne (Køge Kano- og kajakklub, IF Frem Bjæverskov Kajakklub og Køge Tri Team 2000). Derudover vurderes det, at der kan indpasses yderligere cirka 500 kvadratmeter bebyggelse, som foreslås anvendt primært til fællesfunktioner til mindre foreninger og til selvorganiserede kultur- og idrætsfunktioner samt servicefunktioner.

En overvejende del af byggeriet i byggezonen forudsættes etableret i to etager, hvorved fodaftrykket mindskes, og der gives rum for arkitektonisk variation. Byrummet »Udsigten«, som inviterer til selvorganiserede aktiviteter, foreslås placeret i byggezonen - der skal senere tages stilling til om placeringen skal være midlertidigt eller permanent. Langs byggezonen kan der indpasses et begrænset antal parkeringspladser, hvor der kan ske af- og pålæsning.

Der skal også etableres en grøn zone, Grønningen, på cirka 2.200 kvadratmeter, som bliver et rekreativt samlingsområde med selvorganiserede aktiviteter og plads til leg i sammenhæng med stranden, vandet og funktionerne i byggezonen.

Efter færdiggørelsen af prospektet har Køge Havn bemærket, at man af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan anbefale en placering af anlæg langs aktivitetszonen mod vest (Kaj 10). Til gengæld er Køge Havn positiv over for en placering af pontoner eller lignede for enden af Den Maritime Halvø mod nord og anbefaler, at det overvejes at placere pontonen eller pontonerne langs Den Maritime Halvø.