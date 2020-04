Plan for genåbning af skoler er på vej: - Forventer at alle er med

Udvalgsformand Mads Andersen (K) glæder sig til at se forvaltningens konkrete plan for genåbningen af skolerne i Køge Kommunen. Planen præsenteres tirsdag morgen efter påske. Foto: Thomas Olsen

Køge - 08. april 2020 kl. 16:50 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag morgen efter påsken mødes de lokale politikerne i henholdsvis Skoleudvalget og Børneudvalget helt ekstraordinært. På møderne vil forvaltningen fremlægge en konkret plan over, hvordan man i praksis vil genåbne Køge Kommunes skoler og daginstitutioner. - Spørgsmålet er for eksempel, om man skal adskille klasser i flere lokaler for at holde afstand, og hvordan vi gør med rengøring, fortæller Mads Andersen (K), der er formand for Skoleudvalget.

Rengøringen bliver et vigtigt fokuspunkt, understreger udvalgsformanden, og det fremgår også af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, som blev præsenteret tirsdag sen eftermiddag. Forvaltningens plan vil også indeholde et overblik over, hvilke skoler der skal åbne igen. Ifølge Mads Andersen er det umiddelbart realistisk, at alle kommunens skoler kan byde velkommen til de yngste elever igen.

- Jeg glæder mig til at se planen, og jeg forestiller mig, at alle skoler er med, men det bliver også et tema, som skal drøftes, siger han og fortsætter: - Jeg tror, at planen bliver et konkret opslagsværktøj for skolelederen, på samme måde som Sundhedsstyrelsens retningslinjer er.

Håber på lokal dialog Da udvalgsformanden læste styrelsens retningslinjer, studsede han ligesom mange andre over anbefalingerne til udsatte personer. Blandt andet skriver styrelsen, at ”bor man i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i skole.” Den anbefaling strider imod regeringens egen udmelding, som også kom tirsdag. Her forklarede børne- og undervisningsministeren nemlig, at børn, pædagoger og lærere, som er i familie med udsatte personer, ikke forventes at komme i skole eller tage på arbejde.

- Jeg var selv ret overrasket over Sundhedsstyrelsens udmelding, og der tydeligvis stadig nogle faldgruber, som man skal have på plads. Men udover det synes jeg, at styrelsen på kort tid har lavet et meget konkret stykke værktøj, siger Andersen.

Børne- og undervisningsministeren har udtalt, at børn, som bliver hjemme, vil få fravær, medmindre de har en god grund. Hvad tænker du om det?

- Det er ministeren nødt til at spille ud med, men jeg håber, at alt også lokalt kan ske i god dialog. Da man lukkede skolerne, virkede det til, at skolelederne havde en god dialog med forældrene, og generelt må vi have tillid til, at man er god til at få talt sammen mellem forældre og skoler, understreger Mads Andersen og uddyber:

- Men jeg kan godt forstå, hvis nogle forældre føler, at de er med i et eksperiment, hvor man forsøger at skabe noget immunitet imod smitten. Man skal nok være forberedt på, at nogle forældre er fløjtende ligeglade med fravær.

Den næste tid forventer udvalgsformanden at have tæt dialog med forvaltningen omkring processen og udarbejdelsen af genåbnings-planen, som præsenteres tirsdag. Dagen før skoler og daginstitutioner står til at åbne.

- Jeg taler meget med forvaltningen lige nu, flere gange om dagen. Men vi har ikke så meget lokalt handlerum. Vi følger bare, hvad der bliver besluttet på Christiansborg, men sådan er det. Man kan ikke have 190 forskellige måder at gøre tingene på, fastslår den konservative politiker.

