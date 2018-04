En mindre udvidelse af Tumlehuset vil give mulighed for at rumme 12 ekstra vuggestuebørn. Børnene er dog allerede indskrevet i dagtilbuddet, hvor man indtil nu har indrettet sig, så en børnehavegruppe har hjemme i et åbent gangareal.

Pladsmangel: Politikerne vil udvide eksisterende daginstitutioner

Køge - 08. april 2018 kl. 06:40 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I flere områder i Køge Kommunes daginstitutioner er man pressede på plads, og det kalder på handling.

Sådan lød det i DAGBLADET for omkring tre uger siden fra flere politikere i Børneudvalget, og nu har de samme politikere godkendt forvaltningens endelige udspil, der på kort sigt skal skabe flere pladser i de pressede daginstitutioner.

Planen er en inddragelsen af Basen ved Kirstinedalsskolen, en udvidelse af Tumlehuset på Gymnasievej og en ombygning Alkereden i Tureby. De tre projekter vil tilsammen åbne op for 48 ekstra vuggestuepladser og 66 børnehavepladser, og den samlede pris for ombygningerne ender på 10 millioner kroner.

- Vi vil gerne prioritere børnene, og vi nødt til at tage hånd om problematikken, specielt i Køge Midt, siger Pernille Sylvest, formand for Børneudvalget (S).

En opgørelse fra forvaltningen over kapaciteten i forskellige områder i Køge Kommune, tegner et problematisk billede af situationen i daginstitutionerne. For de 0-2-årige er der i fem ud af 11 geografiske områder helt fyldt op i institutionerne, herunder steder hvor der er indskrevet flere børn, end der reelt er plads til. I dagtilbud for de 3-5-årige børn er det ikke helt så grelt, selvom der igen også er områder, hvor institutioner er fyldt til bristepunktet.

Tallene har vakt bekymring hos politikerne, som i første gang er klar til at handle på den korte bane med tre ombygninger.

SFO-afdelingen Basen er til daglig en deltids-SFO ved Kirstinedalsskolen og er beliggende i en særskilt bygning et stykke fra skolen.

Forvaltningen vurderer, at skolen vil kunne klare sig uden afdelingen, og politikerne har derfor besluttet at etablere 24 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser i Basen. Det forventes, at vuggestue- og børnehavebørn kan flytte ind om godt og vel et år.

Den anden løsning på kapacitetsproblemet er en udvidelse af Tumlehuset.

En mindre udvidelse af daginstitutionen vil ifølge forvaltningen give mulighed for, at man kan rumme yderligere 12 vuggestuebørn. Børnene er dog allerede indskrevet i dagtilbuddet, hvor man indtil nu som nødløsning har indrettet sig, så en børnehavegruppe har til huse i et åbent gang-areal.

Den sidste ombygning, som politikerne har nikket ja til, er en ombygning af Alkereden. Her vil en mindre ombygning af de eksisterende lokaler give mulighed for, at man varigt kan skabe plads til de 12 vuggestuebørn, som i øjeblikket allerede er en del af Alkereden, der reelt har overskredet sin kapacitet.

