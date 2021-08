Se billedserie Seje piger kører på skateboard. Her er det fra højre mod venstre: Isabella Bourraux, Lili Krukow og Eliza Ohannessiam. Foto: Torben Thorsø

Pigerne hopper også på boardet

Køge - 31. august 2021 kl. 08:06 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

At stå på skateboard er ikke kun for drenge, men også noget som kvinder i alle aldre har stor succes med.

Blandt deltagerne til DM i Gule hal var blandt andre Eliza, Isabella og Lili, der har helt styr på udtryk som at lave en »Ollie«, en »frontside 180« eller en »pop shove it«.

De var taget til Køge for at være en del af fællesskabet omkring det at stå på skateboard sammen.

- Det er for det første bare megafedt at stå på skateboard og så vil vi gerne være med til at gøre reklame for sporten, så flere piger får lyst til at opleve, hvor fedt det er - og hvor megahyggeligt det også er at være sammen om det. Det handler om fællesskab og der kommer heldigvis flere og flere piger med, når vi skater, fortalte 12-årige Lili Krukow.

Ved siden af hende sad veninden, 11-årige Isabella Bourraux og nikkede:

- I begyndelsen var vi ikke så mange, men efterhånden er miljøet vokset og nu vil vi gerne være med til at inspirere andre piger, der også har lyst til at være med, så det ikke kun er drenge på rampen. Det er helt fint at køre med drengene, men man føler sig måske lidt mere tryg, når der også er nogle andre piger på banen.

De fortæller begge, at et arrangement som DM også handler om at få nye venner og hygge sig sammen om sporten.

Det fremhæver Eliza Ohannessiam på 18 år også, når hun skal fortælle om sin lyst til at være en del af dagen:

- Jeg har skatet i lang tid, men også holdt nogle pauser, fordi jeg var lidt alene om det. Nu er der opstået et miljø med flere piger, der bare er cool at være med i og en del af. Det fællesskab har virkelig givet mig lyst til at dyrke sporten igen og i løbet af sådan en dag til DM håber jeg da at møde en masse mennesker og på den måde udvide mit netværk - samtidig med, at jeg måske kan inspirere endnu flere piger til at være med.

De tre piger havde taget turen fra henholdsvis København, Amager og Roskilde for at imponere dommerne med deres seje tricks på skateboardet.