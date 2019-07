Se billedserie 73-årige Peter Klein Pedersen får hjælp af sin »huske-boks« og Lillian, som han tilbringer en del tid med, når han er på Tingstedets dagcenter. Foto: Thomas Olsen

Peter elsker stadig at fortælle om livet

Køge - 07. juli 2019

HERFØLGE: - Jeg kan sgu ikke lige huske om det er Pedersen med d eller t.

- Hvor gammel jeg er - den er også lige væk. Det er jo noget af det der smutter, når man har den her sygdom.

Peter Klein Pedersen er 73 år, og dement.

Han bor stadig hjemme sammen med sin hustru, Ulla, men kommer tre gange om på Tingstedets dagcenter i Herfølge.

Og det er både han og personalet glade for,

- Der er altid lidt mere liv og sjov i gaden, når Peter er her, fortæller Lillian, der er ansat og tilbringer meget tid med Peter, når han er på Tingstedet.

- Jeg er også rigtigt glad for at være her, og det er jo nemt lige at gå herover, når jeg bor næsten lige ved siden af, siger Peter.

De fleste af de andre brugere af dagcentret bliver kørt frem og tilbage med bus, men Peter er frisk nok til selv at kunne finde vej.

- Og ellers har jeg jo mit ur, siger han.

Uret kan både fortælle om klokken og tide på døgnet med en stemmefunktion, og det har en indbygget gps, så han ikke bliver væk.

Mekanik og bogbus

Selvom demensen giver Peter udfordringer med at husker tide, stedet og ind imellem ord og begreber, og det tydeligvis irriterer ham, så er han i løbet af vores snak først og fremmest en både vidende og levende fortæller med let til smil og glimt i øjet, og der er nok at fortælle om.

- Min far, som er mit store forbillede og som jeg stadig savner selv mange år efter hans død, havde ønsket, at jeg skulle blive ingeniør, men jeg kunne slet ikke det der med skolen, så jeg blev automekaniker, som han selv var, fortæller Peter.

- Biler og motorcykler har også været en stor del af mit liv. Jeg fik en sportsvogn af min far - en Austin Healy Sprite - til min 18-års fødselsdag, og dét glemmer jeg aldrig. Senere kom jeg så til at køre motocross, indtil jeg fik ødelagt mit knæ.

Automekanikeren nåede også at arbejde en årrække som flymekaniker for Stearling Airways, indtil han blev ansat som chauffør på Køge Bibliotekers bogbus.

- Jeg havde haft en fotoudstilling på biblioteket, og så kom vi til at snakke om bogbussen - og så var jeg ansat som chauffør, fortæller han.

Den bedste fotograf

Netop det med fotograferingen har også fyldt en meget stor del af Peters liv, og han opnåede på et tidspunkt at blive kåret af et fagblad som Danmarks bedste amatørfotograf.

- Det var jeg da rigtigt stolt af, selvom Ulla godt nogen gange kunne blive træt af, at jeg evig og altid rendte rundt og fotograferede, siger han med et skævt grin.

Fotograferingen er også repræsenteret med både en lille beholder til de film, man brugte før det digitale tog over, og to fine diplomer i den glasmontre, som indeholder Peters bud på »Fortæl om Livet«.

- Da Peter begyndte her var jeg hjemme og besøg ham nogle gange, hvor vi valgte ting ud til glasmontren, som har været vigtige ting i Peters liv, fortæller Lillian.

- Med »Fortæl om Livet«-projektet har vi mulighed for at lave en meget personlig fortælling om den enkelte, som dels hjælper os til at forstå, hvilket menneske vi har overfor os, og dels også kan hjælpe den enkelte, når hukommelsen driller.

I glasmontren ligger også et ældre billede af Ulla, sm får Peter til at huske, hvordan han startede med at invitere hende ud til dans inde i Køge, og så fandt de ud, at det skulle være dem.

Fikintehuset

Når vejret tillader det, er Peter og Lillian ofte på cykeltur på Tingstedets duo-cykel, og de kommer vidt omkring.

- Peter havde flere gange snakket om noget, han kaldte for »fikintehuset«, og jeg troede han tog gas på mig, men så cyklede vi derned, siger Lillian og nikker opfordrende til Peter, der omgående tager over:

- Ja, det var en af de danske konger - jeg kan ikke lige huske navnet - som ofte kom på Vallø Slot, og når han så kørte ned til slottet og kom forbi et bestemt hus, så smed han gerne lidt penge ud til fattigfolket, der stod og ventede, fortæller han.

- Dem der så ikke fik nogle mønter råbte: »Jeg fik inte noget«, og sådan fik huset sit navn.

Lillian var noget skeptisk, men huset ligger der faktisk i dag med navneskilt og det hele.

- Så jeg får virkelig meget at vide, som jeg ikke vidste i forvejen, når vi er ude at cykle, siger hun.

I dag bliver der dog ikke tid til en cykeltur, og når Peter skal hjem igen, får han glasmontren med, så den kan komme tilbage på sin faste plads på væggen ved siden af hans seng og minde ham om nogle af hans mange fortællinger om livet.