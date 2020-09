Penge til trængte foreninger

Baggrunden er, at Køge festuge 2020 som bekendt blev aflyst, men nu er der hjælp på vej til de foreninger, der plejer at tjene en tiltrængt skilling på arbejdet i festugen. Køge Byråd har netop besluttet at kompensere foreningerne med 225.000 kroner. De bliver i første omgang overført til festugen, som så sender videre til de relevante foreninger.