Penge på vej til medborgerhus i Bjæverskov

Køge - 07. december 2017

Nu får Bjæverskov og Omegns Medborgerhus den formelle håndsrækning som Kultur- og Idrætsudvalget har stillet den nye forening udsigt.

Udvalget har desuden besluttet at finde lige knap 300.000 på eget budget, så huset kan blive gjort klar og tages i brug.

Baggrunden er en beslutning om at det gamle bibliotek kan bruges som nyt, foreningsdrevet, medborgerhus - hvis altså, der var lokal opbakning til projektet. Det har der i høj grad vist sig at være og nu ser det altså ud til at foreningen kan komme videre med planerne.

- Vi har i udvalget besluttet at give dem nogle penge og desuden henstille til Ejendoms- og Driftsudvalget, at udvalget får lavet en lejekontrakt med foreningen - i første omgang for ét år og med mulighed for fornyelse, siger Anette Simoni (V), der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget og bemærker, at udvalget også har anbefalet, at medborgerhuset kommer på næste års budget.

Biblioteket i Bjæverskov blev lukket for nogle år siden som en del af besparelserne på biblioteksområdet og siden har huset stået tomt

Det er først for nylig, at alle brikker i foreningen Bjæverskov og Omegns Medborgerhus er faldet på plads, så foreningen kunne blive stiftet officielt. Der blev ikke afsat midler til drift af det nye medborgerhus i budgetforliget for 2018-2021. Ejendoms- og Driftsudvalget har heller ikke tidligere afsat midler til drift af et medborgerhus i Bjæverskov.

Formanden for bestyrelsen i den nye forening har efterfølgende rettet henvendelse til formanden for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på afklaring af fremtiden, idet bestyrelsen ikke ønsker at arbejde i blinde.

Forvaltningen vurderer, at den årlige drift at Bjæverskov gamle bibliotek som medborgerhus vil koste 111.000 kroner om året. Der vil desuden være brug for et engangsbeløb på omkring 185.000 kroner til etableringsudgifter, der kan sikre, at huset fungerer som medborgerhus. De penge, altså knap 300.000 kroner har kultur- og idrætsudvalget altså været indstillet på at finde i eget budget.

Desuden vil der være brug for at anvende cirka 900.000 kroner til genopretning af huset inden for 1-2 år.

Nu er det reelt Ejendoms- og Driftsudvalget, der fremadrettet skal lave en lejekontrakt med foreningen bag medborgerhuset.