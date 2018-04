Situationer som denne, hvor et kortere ophold finder sted, mens bus 248 holder pause på Dalbyvej i Ejby, har flere gange skabt kø og trafikal utålmodighed hos de mange biler, der ikke kan og må overhale på vejen, hvor der er dobbeltoptrukne linjer. Det beretter flere om på Facebook.Foto: Bjarne Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Pause ved busstop giver bil-kø og panderynker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pause ved busstop giver bil-kø og panderynker

Køge - 07. april 2018 kl. 10:17 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Tillykke med den nye buslinie 248. Hvem skal man kontakte for at flytte busstop i Ejby, inden der sker dødsfald?, lød det bastante spørgsmål på Facebook i dagene umiddelbart, efter at den nye køreplan for nogle buslinjer i Køge Kommune var trådt i kraft.

Facebook-brugeren hentød ganske givet til stoppet på Dalbyvej ved Kastaniehusene, som også andre forundrede borgere siden har gjort det, skriver DAGBLADET. For stoppet er placeret på en lille højderyg, der giver dårligere oversigtsforhold, og hvor der tilmed er dobbeltoptrukne linjer, så man ikke må overhale. Føjer man derudover til, at bussen angiveligt holder pause netop her af og til og dermed skaber kø, bliver det for alvor bizart, mener flere debattører på det sociale medie.

- Bussen holder tilsyneladende op til otte minutter pause der hver morgen. Jeg havde en sund snak med den ellers flinke chauffør her til morgen, og han ville også gå videre med problemet. Det må da være ulovligt at holde på en bakke, hvor der er fuldt optrukne linjer, spærre for udsyn i fodgængerfeltet og derved skabe trafikale propper hver morgen. Det er ulovligt at passere udenom, så de otte minutter opsamler jo adskillige biler bagved. Det er et spørgsmål om dage, inden der sker uheld, skriver Bjarne Hansen i et Facebook-indlæg under overskriften »Det er en ommer.«

Siden da har flere debattører sendt informationerne videre til både udvalgspolitikere og Teknik- og Miljøforvaltningen, som ventes at undersøge sagen nærmere.

En anden debattør skriver i samme ombæring:

- Problemet er egentlig ikke selve busstoppestedet, men at de holder pause der! Jeg har ikke mere travlt, end jeg sagtens kan vente et minuts tid eller to. Men op til 10 minutter er absurd.

Læs mere i lørdagens DAGBLADET.