Pas på: P-vagterne tilbage i bybilledet

Efter at have været hjemsendt siden nedlukningen af store dele af samfundet i marts er Køge Kommunes parkeringsvagter nu tilbage i byens gader og stræder.

- Bilisterne skal selvfølgelig stadig overholde parkeringsreglerne. Vi er stille og roligt tilbage uden dog at være fuldt bemandet endnu. I takt med at mere og mere genåbner, og der kommer flere biler i byen, forventer vi at skrue op for indsatsen, siger hun.