Se billedserie Det er her ved Pærehaven, at der fremover kommer mere trafik, hvilket trafikanterne i området lige skal vænne sig til.

Send til din ven. X Artiklen: Pas på! Byggepladsen åbner for adgang til lyskryds Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pas på! Byggepladsen åbner for adgang til lyskryds

Køge - 04. juni 2020 kl. 10:14 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Opmærksomhed i trafikken bliver ekstra vigtigt for dem, der er vant til at færdes på Stensbjergvej ud for Frugthaverne. Fra den 8. juni bliver lyskrydset nemlig åbnet mod hospitalsgrunden for håndværkere - og det kræver øget fokus fra trafikanterne, såvel de gående som de kørende.

Medarbejdere fra hospitalsbyggeriet vil være tilstede de første to dage for at guide især de bløde trafikanter i morgentimerne. Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

- Det store projekt, som byggeriet af Sjællands Universitetshospital Køge er, skrider fint frem, og behovet for åbningen af lyskrydset på Stensbjergvej ved Pærehaven er et vigtigt led i processen, når håndværkere i egen bil skal til og fra byggepladsen. Al tung trafik med materiel og lastbiler til byggepladsen kommer dog ikke denne vej, men vil ligesom nu anvende indkørslen fra Lykkebækvej, forklarer projektchef Jens Peter Nielsen.

Kun lidt øget trafik

En trafikanalyse fra Rambøll viser, at åbningen ikke vil føre til meget mere trafik i løbet af dagen.

Håndværkere forventes at ankomme til byggepladsen tidligt primært mellem kl. 6.30-7.00, og de forlader pladsen igen i tidsrummet kl. 15.30-18.00. Der vil blive opsat skilte, der guider håndværkerne mod rette parkering.

Det er kun håndværkere med gyldigt adgangskort, der kan benytte bomsystemet på hospitalsgrunden tæt på krydset og få adgang til byggeplads/P-område.

Sjællands Universitetshospital bygges i en række etaper, der hver især indeholder specifikke funktioner. Fra medio 2021 til medio 2022 vil der være gang i 4-5 byggepladser samtidigt.

Hospitalet står helt færdigt i 2024.

Sjællands Universitetshospital bliver et universitetshospital for samtlige af regionens 835.000 borgere og arbejdsplads for 4.500 medarbejdere.