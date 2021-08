Se billedserie De lokale politikere fik lov til at prøve bueskydningens ædle kunst hos Køge Bueskyttelaug. Her er det Anders Ladegaard Bork (DF), formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Køge, der tager sigte. Foto: Torben Thorsø

Partnere med visioner i sigte: Ildsjæle og foreninger betyder alt

Køge - 19. august 2021 kl. 16:02 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Det er nu, de gode visioner skal omsættes til sportslig praksis, lød det da partnerne bag projektet »Bevæg dig for livet« onsdag eftermiddag mødtes på grønsværen ved Køge Stadion.

Repræsentanter fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI, Køge Kommunes borgmester og formand for Kultur- og Idrætsudvalget havde her sat hinanden stævne for at underskrive Visionsaftalen for Køge Kommune.

Tanken bag projektet "Bevæg dig for Livet" er, at det skal gøre det nemmere at dyrke idræt og motion i hele Køge Kommune på en sjov og inspirerende måde. Det landsdækkende mål er at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation. Derfor er de lokale idrætsforeninger markante medspillere på banen.

- Vi kunne ikke gøre alt det her uden opbakning fra ildsjæle og foreninger. Det er dem, der skal tage godt imod nysgerrige Køgegensere, som har lyst til og mod på at prøve en ny sportsgren, de måske aldrig har prøvet før eller ikke har dyrket i mange år, siger borgmester Marie Stærke (S).

Borgmesteren mødte selv nogle af byens foreninger og deres idræt, da hun tog turen over plænen i idrætsparken sammen med formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Anders Ladegaard Bork (DF), Hans Natorp, der er formand for DIF, Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI og Bruno Lundgård Hansen, der er formand i DGI Midt- og Vestsjælland.

Alle med og alt tæller Alle kan være med i Bevæg dig for Livet - og alt tæller.

Man behøver altså hverken være OL-deltager eller i topform for at komme i gang med at bevæge sig.

- I DIF og DGI er vi glade for at byde Køge Kommune velkommen som ny visionskommune i 'Bevæg dig for livet'. Sammen med Køge Kommune oplever vi, at der er potentiale til at få endnu flere af områdets børn, unge og voksne i gang med et aktivt liv med idræt og fællesskaber. Det skal der nu arbejdes på at føre ud i livet. For som visionskommune bliver Køge en del af et netværk med 25 kommuner, som skal gå forrest i forhold til at få flere idrætsaktive borgere, sagde Hans Natorp, formand for DIF og Charlotte Bach Thomassen, formand for DGI.

Anders Ladegaard Bork er meget enig:

- Når aftalen er skudt igang skal vi gøre tanker og ideer til handling, så det bliver endnu lettere at dyrke motion og idræt i hele Køge Kommune. Det kan ofte være meget små tiltag som er altafgørende.

Livtag med idrætten Ved arrangementet var der mulighed for at prøve forskellige former for idræt, da flere foreninger demonstrerede, hvad de kan og slog på tromme for at i foreningslivet er der plads til flere "hverdagsmestre" end "verdensmestre" i de forskellige sportsgrene.

- Det stærke og engagerede foreningsliv i Køge Kommune er en fantastisk forudsætning for at få endnu flere med i de aktive fællesskaber. Med et stærkt samarbejde mellem politikere, foreningsliv, ildsjæle og andre engagerede mennesker er vi godt på vej til at gøre det endnu nemmere at dyrke motion og idræt for alle, siger Bruno L. Hansen, der er formand for DGI Midt- og Vestsjælland.

Hele flokken endte hos Køge Bueskyttelaug, hvor "Bevæg dig for Livet" blev skudt i gang.

Helt bogstaveligt talt.