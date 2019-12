Se billedserie Ifølge Jeppe Lindberg (LA) er »branden« slukket, og derfor bør den private daginstitutions nyansatte leder få en ny chance. Foto: Anders Fallesen

Partier vil give privat daginstitution ny chance: »Branden er slukket«

Køge - 14. december 2019 kl. 10:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere i denne uge meldte Venstre ud, at man vil give Køge Børneasyl en chance for at forbedre tingene, og nu får de selskab af to andre partier, som heller ikke er klar til at lukke private daginstitution lige nu.

Oprindeligt stemte Dansk Folkeparti for at fratage institutionen sit tilskud, da sagen begyndte i Børneudvalget, men siden da er partiet kommet i tvivl. Det er blandt andet på baggrund af henvendelser fra forældrene, og som situationen er nu, er Dansk Folkeparti klar til at genbesøge sagen og finde en anden løsning.

Eksempelvis at give daginstitutionens nye leder seks eller tolv måneder til at rette op på tingene.

Det fortæller gruppeformand Bent Sten Andersen (DF).

- Det er ærgerligt, at sagen er på bordet nu, når man lige har fået en ansat en ny leder. Hun har ikke fået mulighed for at rette op. Vi vil arbejde på at finde en anden løsning, hvor de får et halvt eller et helt år til at forbedre tingene, og så revurderer vi sagen til den tid, siger han.

DF'eren understreger dog vigtigheden i, at der skal styr på situationen hos Køge Børneasyl.

Ryggen fri Bent Sten Andersen peger også på det faktum, at stort set alle forældre mener, deres børn trives i den private daginstitution.

- Forældre er jo de første til at beklage sig, hvis det er, så dem bakker vi op. Det tyder på, at det kun handler om et ledelsesproblem, og i så fald kan vi få en velfungerende institution om seks måneder, vurderer politikeren.

Handler det her mere om lovkrav og læreplaner end om børnenes daglige trivsel?

- Det kunne man godt få et indtryk af, og jeg tror også, at det handler meget om det, der har været fremme på børneområdet generelt, og som er blevet beskrevet i tv-programmer. Derfor skal vi som politikere være klar til at analysere årsagen og ikke bare tage beslutningen for beslutningens skyld for at få ryggen fri, fastslår Bent Sten Andersen og uddyber:

- Når man i første omgang ser tingene fra kommunens synspunkt, giver en lukning mening, men når man hører forældrene, læser jeres artikler og bruger ens sunde fornuft, giver det mere mening at give Køge Børneasyl en chance til.

Bent Sten Andersen (DF) er klar til

at give den private daginstitution et halvt

eller et helt år til at rette op på situationen.

Foto: Katrine Wied



DF'eren understreger dog, at han har »fuld tillid til forvaltningen«.

- Den er gal med systemet Hos Liberal Alliance bakker man også op om den historiske institution på Kirkestræde. Byrådsmedlem Jeppe Lindberg (LA) noterer sig først og fremmest, at stort set alle forældre siger, deres børn trives.

- Mit første spørgsmål var: Har børnene lidt overlast og er forældrene utilfredse? For dem skal vi kigge på som kunder og eksperter. Vi skal ikke gøre os til dommere af, hvad der er bedst for folks børn, forklarer Lindberg og uddyber:

- Det er ikke en kritik af forvaltningen, for de forvalter et system, og det har de gjort fint, men så er det systemet og reglerne, den er gal med.

Han havde været bekymret, hvis situationen var statisk, men ifølge LA'eren »er der nogle, som gør noget, for at det bliver bedre, og det bør vi stole på.«

»Branden« er slukket Handler det her mere om lovkrav og læreplaner end om børnenes daglige trivsel?

- Ja og nej. Det handler om begge dele. Der er sjældent røg, uden der har været en brand, men nu er branden slukket, og jeg vil gerne bygge på et tillidsbaseret samfund og give forældrene den tillid, forklarer Jeppe Lindberg.

Tilliden skal konkret bruges til at give Køge Børneasyl og den nyansatte leder en chance for at »få vendt skuden«.

- Vi har en ny leder og nogle mennesker, som gerne vil det her, og så skal vi ikke sige, at det må de ikke. Det skal være forældrene før systemet, og i mine øjne skal institutionen bare køre videre uden tidsafgrænsning, for jeg tror på forældrene, siger Jeppe Lindberg.

Han understreger dog, at der i så fald skal følges op på situationen løbende.

