Frank Thøgersen (tv.) havde i valgkampen besøg af Radikale Venstres leder, Morten Østergaard, som lovede et opgør med politikken, der fik udvist Franks bonusdatter, såfremt Radikale Venstre ville få indflydelse. Det løfte indfris nu med den nye regeringsaftale, hvor S, RV, SF og EL alle er enige om spørgsmålet. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Partier stiller krav til Mint-retur: - Det skal ske hellere i går end i dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Partier stiller krav til Mint-retur: - Det skal ske hellere i går end i dag

Køge - 26. juni 2019 kl. 14:36 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har i nogen tid stået klart, at de 70 udenlandske børn, der er blevet udvist siden 2016 som følge af integrationsvurderinger, ville få mulighed for at søge om familiesammenføring på ny, såfremt rød blok ville vinde folketingsvalget.

Læs også: Regeringsaftale lader Mint og 69 andre børn komme hjem

Både S, SF, R og EL havde således tilkendegivet vilje til at kigge på temaet igen, og i nat blev sagerne en del af den politiske forståelse, som partierne nu er nået frem til, skriver DAGBLADET.

Blandt de største fortalere i de udvisningsramte familiers sager finder man Radikale Venstres udlændingeordfører på Christiansborg, Andreas Steenberg. Han er ikke overraskende både glad og stolt over, at det nu er lykkedes at lave en aftale, der muliggør Mint og de andre udviste børns retur.

- Det er en stor sejr for os, at vi nu får en regering, som vil løse problemet og lade Mint og de 69 andre børn komme hjem til Danmark, siger han til DAGBLADET og fortsætter:

- Det hører ingen steder hjemme, at vi splitter familier og sender børn væk fra deres familier her i Danmark. Så dette spørgsmål har været et utrolig vigtigt for os. Frank (Mints papfar, red.) er et eksempel på en dansk statsborger, der rejser ud for at opleve verden, og der skal være plads til, at han kan finde sig en hustru, som har et barn, og at de kan bo sammen i Franks fædreland.

Håb om hastebehandling Og fra nu, hvor spørgsmålet er blevet en officiel del af regeringsaftalen, kan det kun gå for langsomt med at få effektueret hensigterne, mener Andreas Steenberg.

- Min tilgang er, at det hellere skulle ske i går end i dag. Det bliver det første, vi vil lægge på den kommende udlændingeministers bord. Grundloven har naturligvis nogle regler, som vi skal følge i forhold til lovgivningen, men hvis vi kan få lovgivningen på plads i oktober, når Folketinget åbner, kan vi måske få sat en hastebehandling i gang i Udlændingestyrelsen, hvor der normalt er omkring 10 måneders ventetid i sagsbehandlingen, siger Andreas Steenberg.

Han understreger imidlertid, at man selvsagt ikke kan sætte en konkret dato på Mint og de 69 andre børns retur.

SF's Jacob Mark er ligeledes utrolig glad for den nye retning i integrationspolitikken.

- Mint og andre børn er sendt ud af Danmark af fuldstændig vanvittige grunde. Man har simpelthen taget udgangspunkt i, at fuldt ud integrerede mennesker ikke kunne integreres, siger han til DAGBLADET og fortsætter:

- En ny minister skal lave en ny lov, der for min skyld gerne må hastebehandles. Så får familierne et vindue på tre måneder fra lovens vedtagelse til at ansøge om familiesammenføring igen. Det er en god udgang på et på alle måder tragisk hændelsesforløb, siger Jacob Mark.

EL: Det var umenneskeligt Enhedslistens folketingsmedlem Eva Flyvholm ser det desuden som et opgør med den hidtil herskende politik på området:

- Det har fyldt rigtig meget for os, siger hun til DAGBLADET og fortsætter:

- Alle har kunnet se, at de børn har været fanget i en fuldstændig urimelig situation som følge af Inger Støjbergs og andres iver for at stramme udlændingepolitikken så meget som muligt, siger hun.

Eva Flyvholm mener, at det nu må være i alles interesse hurtigst muligt at bane vejen for, at de 70 adskilte familier igen kan være sammen. I Danmark, naturligvis.

- Og dét netop fordi, at familierne har været adskilt så længe. Det er en frustrerende og umenneskelig situation, de har været i. Så nu skal vi arbejde på at finde en model, der kan få det til at gå hurtigere, end den slags sager ellers gør. Det haster helt vildt, siger Eva Flyvholm.

relaterede artikler

Jacob Mark er særdeles optimistisk for Mint-retur 11. juni 2019 kl. 14:05

Politisk glæde over Mint-opblødning 25. maj 2019 kl. 12:04

Papfar om nyt Mint-håb: Det betyder alt 24. maj 2019 kl. 11:31