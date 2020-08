Se billedserie - Jeg synes, det er alvorligt, og det stiller mig det spørgsmål, om man har været vidende om, at man skulle partshøre, lyder det fra udvalgsmedlem Anders Ladegaard Bork (DF). Foto: Jesper From Foto: FROM

Partier beklager ulovlig sagsbehandling og giver corona en del af skylden

Køge - 20. august 2020 kl. 07:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev nok handlet lidt for hurtigt, da Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune fratog udsatte borgere deres hjemmevejledning og henviste dem til kommunens tilbud Åben Rådgivning uden at lave en partshøring, erkender Konservative.

På baggrund af gårsdagens historie om at Køge Kommune har begået systematiske fejl på flere parametre i hele 29 ud af 50 sager om frataget hjemmevejledning, har DAGBLADET Køge interviewet et par af de lokale politikere for at høre deres tanker om den ulovlige sagsbehandling. De gennemgående fejl drejer sig om manglende partshøring, mangelfuld begrundelse for afgørelserne og ufuldstændig klagevejledning.

Mads Andersen (K) er en del af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og var med, da Velfærdsforvaltningen i mandags gav udvalget en mundtlig redegørelse om sagen. Han ikke overraskende ærgerlig over de systematiske fejl.

- Selvfølgelig er det skidt, at der er sket fejl. Der skal man lægge sig fladt ned, for det er ikke godt nok. Det virker, som om corona har betydet nogle ting, men det er ingen undskyldning, fastslår Mads Andersen.

Hvor alvorligt er det? - Selvfølgelig er det alvorligt, og jeg tror også, forvaltningen har lagt sig fladt ned og sagt, at den er gal. Men nu handler det om at se fremad, og det virker, som om der er nogle tilfælde med borgere, hvor det er gået godt, så måske skal vi fokusere på dem, vurderer Andersen.

Handlet for hurtigt Der lå en plan klar for partshøring allerede i november sidste år, som i sidste ende ikke blev fulgt på grund af corona. Alligevel valgte man med umiddelbart åbne øjne at træffe afgørelser i sagerne uden partshøring. Hvad tænker du om, at man ikke blot ventede til efter den værste corona?

- Det var nok det, man skulle have gjort. Det er hele humlen og hovedet på sømmet, at der er nok er blevet handlet lidt for hurtigt, i forhold til det man skulle gjort, erkender Mads Andersen.

Udover at rette op på fejlene og partshøre borgerne nu, hvad bør så være konsekvenserne af den her sag?

- Jeg forestiller mig, at der kommer nogle rettelser i sagerne, og så må vi have en politisk diskussion om, hvilken linje man vil lægge fremadrettet. Jeg er stadig stor tilhænger af Åben Rådgivning, så længe det foregår lovligt og rigtigt, for hvis nogle borgere ender med at kunne klare sig selv, er det et fremskridt.

DF: Nemt at være bagklog Efter gennemgangen af de 50 sager og Velfærdsforvaltningens mundtlige redegørelse er Anders Ladegaard Bork (DF) »lidt overrasket« over, at der er tale om relativt basale systematiske fejl med eksempelvis manglende partshøring.

- Jeg har selv siddet på skolebænken og blevet lært op i det her, og det er basal sagsbehandling at partshøre. Det har man ikke gjort tilstrækkeligt, ligesom man heller ikke har uddybet klagevejledningen, konstaterer politikeren, der også er en del af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Han peger ligesom forvaltningen på, at corona har spillet en rolle i den ulovlige sagsbehandling.

- Det har været svært at rulle ud, for med corona er vi inde på ukendt land. Det er nemt at være bagklog nu, men corona har vi aldrig prøvet før, pointerer Ladegaard Bork.

Men tænker du, at det er undskyldning eller begrundelse nok at give corona skylden for, at man systematisk har lavet fejl i over halvdelen af sagerne og lavet ulovlig sagsbehandling?

- Der er ikke nogen undskyldninger i den her sag. Når der er tale om systematiske fejl, er der ingen undskyldninger, for det her lærer man på skolebænken. Der er ikke andet at gøre end at beklage, indrømmer Ladegaard Bork.

Glad for pressen og kritik Der lå en plan klar for partshøring allerede i november sidste år, som i sidste ende ikke blev fulgt på grund af corona. Alligevel valgte man med umiddelbart åbne øjne at træffe afgørelser i sagerne uden partshøring. Hvad tænker du om, at man ikke blot ventede til efter den værste corona?

- Helt basalt set er det »no go«, for i en ordentlig sagsgang skal de berørte borgere partshøres. Det fandt ledelsen ud af, derfor går man nu ind og behandler sagerne. Jeg kan konstatere, at der har været et problem, siger DF'eren.

Men hvor alvorligt er det problem?

- Jeg synes, det er alvorligt, og det stiller mig det spørgsmål, om man har været vidende om, at man skulle partshøre.

Udover at rette op på fejlene og partshøre borgerne nu, hvad bør så være konsekvenserne af den her sag?

- Det er tydeligt at se, at i den her gren af forvaltningen har ledelsen opdaget og taget hånd om problemet, men det rejser nogle spørgsmål i mit hoved, at man måske kunne lave flere stikprøver.

Men det var vel ikke forvaltningen, der opdagede problemet? De lavede først en gennemgang efter massiv kritik og på baggrund af DAGBLADETs dækning.

- Derfor er jeg glad for, at der har været skriverier og kritik af det, lyder det fra Anders Ladegaard Bork.

Skal en kommune være afhængige af pressens skriverier og kritik for at kunne sagsbehandle ordentligt?

- Nej, ikke i den ideelle verden. Jeg håber og tror på, at man er i stand til at tage borgernes klager alvorligt, og da der var nogle som klagede, havde man højst sandsynligt taget dem alvorligt. Du får mig ikke til at lægge en stor net ned over sagsbehandlerne i kommunen, fastslår DF'eren.

- Nogle gange sker der fejl Indtil videre har hverken Velfærdsforvaltningen eller udvalgets formand kunne svare på, hvorfor der blev taget en beslutning om systematisk at afgøre sagerne om hjemmevejledning og Åben Rådgivning uden at partshøre de berørte borgere.

Spørgsmålet er, om det eksempelvis har handlet om tidspres eller økonomi, da det giver Køge Kommune en besparelse at flytte borgere fra støtten i hjemmet til den åbne rådgivning. Det afviser Anders Ladegaard Bork dog.

- Det har aldrig været med økonomien for øje, at vi skal skubbe en masse folk over i Åben Rådgivning for at frigøre hjemmevejledere. Det har været målet at udvikle mennesker i det nye tilbud, men der er tale om forandringsledelse, og nogle gange sker der fejl. Det er en præmis, jeg er nødt til at acceptere, siger han.

DF'eren peger på, at sagen om frataget hjemmevejledning er endnu et argument for at oprette en borgerrådgiver i Køge Kommune. Et tiltag, som partiet kæmpede for op til seneste kommunalvalg, og som indtil videre ikke er blevet til virkelighed.

- Rådgiveren ville kunne hjælpe ved at de berørte parter tog fat i vedkommende, og så kunne rådgiveren se borgerens sag igennem og i løbet af kort tid opsnappe, hvad der var af problemer med sagsbehandlingen. Så kunne man have taget hånd om det her problem meget hurtigere og også uden pressens hjælp, understreger Anders Ladegaard Bork.

