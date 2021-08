Se billedserie Virksomheden i Herfølge fik tirsdag besøg af Jakob Ellemann-Jensen fra Venstre, der blandt andet gerne ville høre om, hvordan man overlever i konkurrence med udlandet. Til højre er det virksomhedsejer Peter Meilstrup. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Partiboss så på smarte løsninger

Køge - 24. august 2021 kl. 15:06 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Det er langt fra alle virksomheder, der bliver outsourcet i disse år.

Det gælder bare om at kunne noget de andre ikke kan, lyder det fra daglig leder Peter Meilstrup fra virksomheden Scandiloc i Herfølge.

Her fik man tirsdag formiddag besøg af formanden for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, der fik en rundvisning på virksomheden, som hovedsageligt importerer og fremstiller dele til vindindustrien, til foreksempel vindmøller.

Politikeren blev vist rundt på virksomheden, der blev startet op i 1987 og som Peter Meilstrup overtog efter sin far for 21 år siden.

- Den gang var det overvejende en handelsvirksomhed, hvor vi nu også har en betydelig egenproduktion, fortalte han på rundturen mellem hylder med smådele og mindre maskinpark, hvor andre dele bliver tilvirket et helt bestemt formål.

- Hvordan kan det være, at de her ting bliver lavet et sted som Herfølge og ikke et andet sted, var det oplagte spørgsmål fra partiformanden, givetvis med tanke på den konkurrence, der er fra virksomheder i andre lande.

- Vi vil gerne være udviklende og nyskabende, så vi fokuserer på, hvordan vi kan løse opgaven på det smarteste måde, forklarede virksomhedsejeren og lagde vægt på, at med en kombination at erfarenhed og dygtige håndværkere, så giver det en fordel i markedet:

- Vi kan skaffe alt og vi kan lave alt - just in time.

Det ligger nemlig også en stor gevinst i at kunne planlægge efter behovet og ikke mindst forudse eventuelle problemer, så virksomheden hurtigt kan træde til med hjælp, der for eksempel kan forhindre, at en produktion hos en samarbejdspartner går i stå. Peter Meilstrup blev her bakket op af bestyrelsesmedlem Ulrik Sejersdal Nielsen:

- Det handler også om et mindset, hvor vi hele tiden prøver at tænke et skridt videre til næste produkt; vi ved jo godt, at gode produkter ofte bliver kopieret. Så gælder det om at være klar med noget nyt og bedre.

Hos Scandiloc er der også fokus på at understøtte de grønne løsninger i industrien.

Peter Meilstrup fortalte, at det både kan ske på en måde, hvor virksomheden udvikler produkter, der kan optimere deres kunders produktionsflow og ved at bruge produkter, der er genanvendelige og dermed får en mere bæredygtig og cirkulær værdi.

Her forklarede han, hvordan det for eksempel sker en væsentlig større udledning af CO2, fra en produktion i stål overfor en produktion af dele i plastik.

- Derudover kigger vi på alt fra, hvordan vi kommer bedst af med vores affald til hvilke partnere i industrien, vi samarbejder med, fortalte han videre, lige inden, der var besøg fra Venstres formand.

På rundturen var der stor spørgelyst hos Jakob Ellemann-Jensen og han fortalte bagefter, at det havde været en god oplevelse at komme på virksomhedsbesøg:

- Dels er der jo den nærmest barnlige fascination at at se en dansk produktionsvirksomhed, som en del af fødekæden til hele industrien. Når vi taler om den grønne omstilling, så bliver der tit talt om begrænsninger - men her ser vi en virksomhed, der bidrager til udviklingen, skaber arbejdspladser og dermed gør Danmark rigere.

Partiformanden var i Herfølge på en dag, hvor landets statsminister havde indkaldt til konference om »Fremtidens Danmark«, men han ville altså hellere være i Herfølge og havde sendt en stedfortræder til konferencen.