Skaterne får måske lov til at boltre sig i nye faciliteter i et kommende parkeringshus på Søndre Havn. Foto: Martin Håkan/CoverGanda.dk

Parkeringshus med indbygget skaterhal

Så er bilen parkeret, og nu skal der skates!

Et nyt forslag om at slå behovet for et parkeringshus på Søndre Havn sammen med etableringen af nye faciliteter til skaterne er lige blevet præsenteret for Kultur- og Idrætsudvalget, og her er udvalgsformand Anders Ladegaard Bork (DF) umiddelbart positiv overfor scenariet:

- Det lugter lidt af en god handel, og det skal man da ikke sige nej til, siger han.