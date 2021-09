Se billedserie Nu er der frigivet et skitseprojekt, så man kan få en fornemmelse af, hvordan det nye parkeringshus på Søndre Havn kan komme til at se ud. Illustration: Sweco Architects

Parkeringshus kan koste 153 millioner

Køge - 28. september 2021 kl. 11:33 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Når Økonomiudvalgets medlemmer i dag sætter sig sammen omkring bordet, så skal de blandt andet diskutere indretningen af det planlagte parkeringshus med indlagte skatefaciliteter, der er en del af den nye budgetaftale.

Her rummer planerne nemlig også muligheden for at etablere en taghave over det øverste parkeringsdæk med adgang dels

via elevator, dels via en udvendig trappe fra terræn til tag.

Hvis den del kommer med, så vil det dog også gøre, at det samlede projekt løber op i 153 millioner kroner, vurderer Økonomisk Afdeling på Køge Kommune forud for mødet.

Baggrunden for ønsket om at bygge et nyt parkeringshus på Søndre Havn i Køge er et estimeret behov for 400-500 parkeringspladser i området ved Søndre Havn, der er ved at blive udbygget.

Flertallet i Køge Byråd har netop indgået en budgetaftale, hvor der i 2023-2024 er afsat godt 129 millioner kroner til projektet med at få bygget et nyt parkeringshus - hvor der samtidig er gjort plads til nye skatefaciliteter, der skal afløse de nuværende i Gule Hal.

Aktuelt er der fremkommet et ideforslag, der anviser en bygningsmodel, der egner sig til grundens form, tilfredsstiller lokalplanens krav om højdegrænser og tilpasser sig de overordnede visioner for byggeri på Søndre Havn, som det hedder i oplægget.

Forslaget indeholder i den viste udformning 460 parkeringspladser og cirka 1.500 kvadratmeter reserveret til skateraktiviteter i den underste etage. Der er lagt op til, at parkeringshuset opføres i seks etager.

Med i det aktuelle ideforslag er altså også en mulighed for at etablere en taghave øverst, med adgang dels via elevator, dels via en udvendig trappe fra terræn til tag. Det giver mulighed for at etablere borgerrettede aktiviteter på taget til glæde for hele byen,

pointeres det i dagsordenen til Økonomiudvalgets møde.

Samlet set vurderer arbejdsgruppen bag ideforslaget, at det viste forslag vil gøre det muligt at opfylde kommunens ønsker ved at kombinere parkeringshuset med skatefaciliteter og en udnyttelse af taget.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Køge Kyst, Kultur- og Idrætsafdelingen samt ETK Ejendomme.

Det pointeres dog også fra forvaltningens side, at en skaterhal ikke er omfattet af den eksisterende lokalplans

anvendelseskategorier. Ligeledes vil en udnyttelse af tagplanet indebære installationer, der ligger udover det i lokalplanen beskrevne højdegrænseplan, lyder det i sagen, hvor det pointeres, at forholdene skal bearbejdes i den efterfølgende proces.

Det vurderes også, at ideforslaget skal i offentlig høring med henblik på at opnå de nødvendige dispensationer.

Regnestykket for det samlede byggeri - med offentlig taghave lyder: Parkeringshus inklusiv grundomkostninger er 122 millioner kroner. Den integrerede skaterpark vil koste 19,5 millioner kroner, mens en udnyttet tagetage vil koste yderligere 11,5 millioner kroner. Det giver altså tilsammen omkring 153 millioner kommunale kroner til budgettet.

Det vurderes, at hvis projektet går i gang nu og tidsplanen følges kan projektet afleveres og tage i brug juni 2024.

Der er lagt op til at ansætte en bygherrerådgiver, der kan bistå med udarbejdelse af projektgrundlag og udbudsmateriale til EU-udbud i totalentreprise, primo 2022.