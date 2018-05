Der er politisk enighed om at lave 113 p-pladser i Ølby om til pendlerparkering, men samtidig er håbet, at man kan omdanne nogle af DSBs langstids-p-pladser til korttidsparkering. Først skal naboerne dog høres. Foto: Anders Fallesen

Parkering: Politikerne vil lave flere pendlerpladser i Ølby

Køge - 11. maj 2018 kl. 14:31 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Behovet for de såkaldte korttidsparkeringspladser nord for Ølby Station er ikke lige så stort som andre steder, og for at udnytte pladsen bedst vil politikerne i Teknik- og Ejendomsudvalget omdanne 113 kommunale parkeringspladser til pendlerpladser uden tidsrestriktion.

De 113 parkeringspladser har i dag en tidsrestriktion på fire timers parkering i dagstimerne og er derfor henvendt til handlende i Ølby Center, til folk der skal i svømmehallen, besøge kirken eller en tur i kulturhuset.

- Der er vilje til at lave det om, men først skal vi i dialog med kirken, svømmehallen og Ølby Centerforening, fortæller Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune.

Han understreger i samme omgang, at politikerne vil forsøge at bytte rundt på parkeringspladserne i området nord for stationen. Her ligger nemlig også 174 pladser med langtidsparkering, som DSB råder over, og Erik Swiatek fortæller, at man skal i dialog med DSB om lave nogle af disse om til korttidsparkeringspladser.

Flere pendlerpladser Udvalgsformanden oplyser, at både menighedsrådet og svømmehallen tidligere har givet udtryk for et ønske om netop at lave nogle af DSBs parkeringspladser om til korttidspladser, og at man skal i dialog om dette inden næste udvalgsmøde.

- Samlet set vil der dog stadig komme flere pendlerpladser, end der er i dag, understreger Erik Swiatek.

Sagen blev behandlet på onsdagens møde i Teknik- og Ejendomsudvalget, hvor forvaltningen havde indstillet at fjerne tidsrestriktionen på kommunens 113 p-pladser, på trods af konsekvensenerne som forvaltningen beskriver:

- Hvis man fjerner tidsrestriktionerne vil parkeringspladserne højst sandsynligt blive brugt af pendlere, og derved vil der ikke være mulighed for ovenstående brugere (af kirken, svømmehallen, kulturhuset og Ældrecenteret, red.) at parkere nær faciliteterne.

Det er dog ikke politikernes plan at genere de forskellige parter, der har hjemme i området.

- Vores parkeringsstrategi handler ikke om at genere nogen, men i stedet om at udnytte pladsen bedst muligt, fastslår Erik Swiatek.

DAGBLADET har uden held forsøgt at kontakte Ølby Centerforening.