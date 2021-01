Pakhuset Braunstein var lige som resten af Køge dækket af sne i sidste uge, da man genåbnede køkkenet for takeaway.

Pakhuset åbner for takeaway

Køge - 13. januar 2021 kl. 12:43 Af Martin Rasmussen Kontakt redaktionen

Pakhuset Braunstein på Køge Havn har fået en svær start på tilværelsen som byens nye forsamlingssted i en tid, hvor vi ikke må forsamle os på samme måde, som vi plejer. Ikke desto mindre nåede de nye lokaler på Søndre Havn at vise sit potentiale som mødested i løbet af de sene efterårsmåneder sidste år inden nedlukningen i december, og nu er køkkenet netop genåbnet med tilbud om takeaway pizza.

Bestilling skal ske online - find link på www.braunstein.dk.

Pakhuset Braunstein nåede at holde åbent et par måneder sidste år, inden man valgte at lukke ned i december som følge af coronaudviklingen.

- Vi valgte at lukke helt ned for lige at holde øje med udmeldingerne om udviklingen i smittetal, for vi skal passe på hinanden i denne tid, men nu er vi klar med takeaway, siger indehaver Michael Braunstein Poulsen.

Pakhuset åbnede 9. oktober med en whiskydinner med 48 inviterede gæster, da grænsen for forsamlinger var 50 på daværende tidspunkt. Arrangementet blev holdt i stedet for Braunsteins traditionsrige whiskyfestival, som måtte aflyses på grund af forsamlingsbegrænsningerne, og de første åbningsmåneder blev en udfordring i et hus, der netop er skabt til at give mennesker et sted at mødes. Men det lykkedes at skabe aktiviteter, så bygningen i den indre del af havnen kunne leve op til sit formål gennem blandt andet fællesspisninger og rundvisninger.

- Der er ingen tvivl om, at køgenserne har taget det til sig som forsamlingssted, og det gælder både nye og gamle Køgeborgere. Vi har blandt andet haft mange gæster fra det nye område, siger Michael Braunstein Poulsen om mødestedet, der ligger lige ved overgangen til den nye bydel på Søndre Havn.

Braunstein havde over 15.000 gæster i 2019, mens blot omkring 500 gæster besøgte stedet i løbet af 2020, da coronaen har sat skrappe begrænsninger hele året igennem, og dermed er besøgstallene en tydelig illustration af coronapandemiens betydning for det lokale bryghus, som lige siden begyndelsen har haft en stærk tradition for at invitere inden for i de hyggelige rammer på havnen. Netop denne tradition har man fået mere plads til med etableringen af pakhuset, som er lukket ned i et foreløbigt uvist tidsrum på grund af coronarestriktionerne, men hvor køkkenet altså nu er åbnet for takeaway.

- Og så glæder vi os til der kommer folk inden for igen, smiler Michael Braunstein Poulsen.