Pædagoger med opråb: Vi skal længere frem i vaccine-køen

Køge - 04. januar 2021 kl. 14:44 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Mens både butikker, storcentre, uddannelsesinstitutioner og skoler holder lukket, skal landets vuggestuer og børnehaver fortsat være åbne. Mange forældre har nemlig behov for at få passet deres børn, så de eksempelvis kan arbejde hjemme, lød argumentet fra regeringen i midten af december.

I løbet af jule- og nytårsdagene har de fleste holdt deres børn hjemme, men fra i dag og frem vil mange børn igen fylde godt op i landets daginstitutioner.

Hos den regionale afdeling af pædagogernes fagforening BUPL Sydøst anerkender faglig sekretær Jørgen Krossing Eberhardt, at daginstitutionerne har en vigtig opgave i samfundet. Både når det kommer til at udvikle børnene og få dem passet. Derfor har han forståelse for, at institutionerne fortsat skal holde åbent, men den kræver samtidig, at medarbejdernes vilkår er i orden.

Et af de vilkår handler om smittefaren og den corona-vaccine, som i øjeblikket bliver givet til sårbare og syge personer, samt sundheds- og plejepersonale på hospitaler og plejehjem. Derimod må landets pædagoger i skrivende stund kigge langt efter vaccinen, og det undrer flere, inklusiv BUPL Sydøst.

- Det er ulogisk, at man ikke har taget pædagogerne ind som frontpersonale, så de kan få del i den vaccine, som nu er en kendsgerning. På det punkt bliver pædagogerne ikke prioriteret, og det er kritisabelt, fastslår Jørgen Krossing Eberhardt og uddyber:

- Hvis nogen er frontpersonale, er det pædagogerne, for de er på arbejde som sædvanlig, og der kommer både masser af forældre og børn ind, så der er stor risiko for, at de bliver udsat for smitte. Derfor burde de komme foran i køen for at blive vaccineret.

Burde køre med nødpasning Spørger man Jørgen Krossing Eberhardt, burde regeringen have vedtaget såkaldt nødpasning for landets daginstitutioner for at mindske presset på pædagogerne. En central løsning med centrale retningslinjer ville være bedre fremfor at risikere en masse forskellige modeller, argumenterer den faglige sekretær.

I dag har de enkelte kommuner nemlig mulighed for at dimensionere de institutioner, som er hårdt ramt, for flere pædagoger bliver sygemeldte på grund af corona eller må isolere sig, mens de venter på svar på test. Derfor er det muligt for kommunerne - og måske i sidste ende dagtilbuddene - at skære ned på antallet af børn, hvis en institution mangler meget personale.

- Hvis man havde taget en beslutning om nødpasningsforanstaltninger, ligesom med skoler og SFO'er, havde der været definerede retningslinjer, man kunne følge. Selvfølgelig er der forældre, som har brug for dagtilbuddene, fordi de kan have samfundskritiske jobfunktioner, men nu og her lægger man ansvaret ud til først kommunerne og måske de enkelte ledere i institutionerne, forklarer Krossing Eberhardt.

Hos BUPL Sydøst er man opmærksom på, at forholdsregler skal tages, når det kommer til antallet af børn og antallet af personale, så færre børn møder op, hvis nogle dagtilbud er pressede.

- Men spørgsmålet er, om man bare kører løs i dagtilbuddene uden at tage hensyn til det, siger Jørgen Krossing Eberhardt, der fortæller, at man nu vil efterspørge kommunale opgørelser over, hvor meget personale og hvor mange børn, der er i de enkelte institutioner lige nu, og hvor mange pædagoger som er sygemeldte eller afventer test.

BUPL til forældrene: Hold jeres børn hjemme Med tanke på smittetallet og det faktum, at mange fortsat vil benytte sig af de åbne dagtilbud, frygter den faglige sekretær, at smittetrykket blandt pædagogerne kan udvikle sig i en negativ retning. Han fortæller, at der er en generel bekymring hos pædagogerne for at blive smittet.

Allerede i december opfordrede Jørgen Krossing Eberhardt - ligesom formanden for hele BUPL gjorde mandag morgen - forældrene til at holde deres børn hjemme fra vuggestuer og børnehaver, hvis de har mulighed for det. På den måde kan også forældrene hjælpe til med at begrænse smitten både blandt dem selv og deres børn og ikke mindst hos pædagogerne.

- Det kan være med til at sikre, at dagtilbuddene kommer godt igennem corona-situationen, pointerer Jørgen Krossing Eberhardt.