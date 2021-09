Efter at have fået afslag på at opføre et padelcenter i et industrikvarter i Ølsemagle får udviklervirksomheden Triblica Ejendomme nu grønt lys til at bygge et padelcenter på Stormøllevej tæt ved Køge Idrætspark. Foto: Allan Nørregaard

Padelplaner kan skyde op tæt ved idrætsparken

Køge - 08. september 2021 kl. 14:04 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Europas hurtigst voksende sportsgren er gennem det seneste års tid for alvor kommet til Køge, og nu er endnu en ansøgning om at etablere padelbaner blevet behandlet politisk.

Denne gang er der tale om et padelprojekt med tre indendørsbaner og to eventuelle udendørsbaner på Stormøllevej 96 i Køge, ikke langt fra Køge Idrætspark, hvor Triblica Ejendomme A/S ønsker at ride med på padelbølgen og etablere et nyt center.

Da sagen blev lagt frem foran Klima- og Planudvalget forleden, var der heller ikke nogen umiddelbar modstand at spore. Forvaltningens vurdering er da også, at centeret vil passe ind i omgivelserne ved Stormøllevej, som i forvejen rummer en række serviceerhverv såsom en restaurant, et kopi-center, en tankstationer, en bilvask og en cykelhandler. Teknik- og Miljøforvaltningen rubricerer da også et privat padelcenter som »en idræts- og fritidsaktivitet, der kan betegnes som en servicevirksomhed, fordi banerne lejes ud på timebasis,« oplyser man i sagsfremstillingen.

Det vurderes desuden ikke, at der skal en ny lokalplan til, »da det skitserede byggeprojekt ikke vil medføre væsentlige ændringer i nærmiljøet.«

Rettes mod erhvervslivet I ansøgningen til kommunen oplyser Triblica Ejendomme, at man finder grunden, som består af to matrikler, perfekt til et padelcenter.

Udviklervirksomheden skriver blandt andet:

»Hallen vil med sin placering være med til at give området og byen et spændende aktiv. Det er en central del af projektet, at hallen ikke bare bliver en »standard« sportshal, men at indretningen og området omkring hallen bliver i særklasse. I den tilstødende bygning i to plan, vil der ud over omklædning, bad og toiletter være indrettet et loungeområde og kontorfaciliteter,« skriver Triblica Ejendomme i ansøgningen.

Herefter oplyser man, at »der etableres ligeledes to udendørs baner med et tilstødende udendørs loungeområde med lækre møbler og beplantning.«

Udvikleren oplyser desuden, at padelcenterets målgruppe bliver unge såvel som ældre, men at man vil have et særligt sigte på det lokale erhvervsliv, som får et aktivt sted at mødes til både networking og motion.