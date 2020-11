Padelklub får økonomisk håndsrækning

Formand i Køge Padel Klub, Kenneth Sverker Nilsson, ser især frem til, at klubben nu kan udbrede kendskabet til Padel, og som han siger i pressemeddelelsen, »få endnu flere til at gå til Padel.«

Køge Padel Klub blev etableret i september, og formanden glæder sig over de over 50 medlemmer, der er indmeldt på fire uger.

- Vi er kommet langt med Padel i Køge, og vi glæder os til at blive tilknyttet endnu flere træningstilbud i Køge Padel Klub, udtaler de i pressemeddelelsen.

Køge Padel klub håber at kunne byde endnu flere medlemmer velkommen og oplyser, at der siden åbningen af banerne i forsommeren har været over 600 spillere på udendørsbanerne.