Påvirket kvinde forulykkede og påkørte hus

Tirsdag aften klokken 18.00 fik politiet via alarmcentralen en melding om, at en personbil var forulykket og endt i en have i Køge. Ambulance- og redningspersonale samt lægehelikopteren var sendt til ulykkesstedet, som viste sig at være på Marksvinget ved Dunhammervej.

Af ukendte årsager mistede hun kontrollen over bilen i det regnfulde vejr og kørte via modsatte kørebanehalvdel ind i et træhegn på en privat adresse på Dunhammervej. Hun fortsatte gennem denne have og påkørte herunder en trampolin, inden hun påkørte endnu et træhegn hos naboen, hvor bilen først standsede ved påkørsel af en husmur.