Påvirket bilist uden kørekort anholdt med 80 gram kokain

Føreren viste sig ikke at have kørekort, og han var påvirket af euforiserende stoffer, så han blev anholdt og sigtet for narkokørsel og kørsel uden førerret.

Den 25-årige mand fik udtaget en blodprøve og taget med til politistationen til afhøring, mens de to passagerer fik lov til at gå efter afhøring på stedet, da de ikke var mistænkt for at være indblandet i narkosagen.