Påsken er ikke aflyst hos Køge Kirke, der har fundet på flere tiltag, hvor sognebørnene kan være med. Der er blandt andet mulighed for at hænge en påskehilsen på det nye træ ved kirken. Her er det sognepræst Signe Asbirk, der viser sin egen, festlige kylling frem. Foto: Torben Thorsø

Påsken er ikke helt aflyst i kirken - musik fra tårnet

Køge - 07. april 2020 kl. 18:01 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Normalt plejer vi at samle mennesker til gudstjenester, børnegudstjeneste, fællesspisning og påskemusik i kirkerummet. Men i år er vi desværre nødt til at holde påske hver for sig. Men det afholder os ikke fra at fejre påsken sammen med jer. Vi har derfor planlagt forskellige påskeaktiviteter. Sådan lyder det fra præsterne i Køge Kirke.

Udenfor kirken har de for eksempel plantet et træ - et påsketræ. Men det er ikke helt et påsketræ endnu, for det skal pyntes af sognebørn, der har lyst til at hænge påskepynt på træet. Hvis man vil, er man meget velkommen til at skrive en hilsen på påskepynten til én, man savner at være sammen med.

- Jeg har lavet en påskekylling med en hilsen til min farmor, siger sognepræst, Signe Asbirk og fortsætter:

- Min farmor er 95 år, og vi plejer altid at være sammen til påske i sommerhuset. Men vi kan desværre ikke være sammen til påske i år. Så må jeg skrive en hilsen til hende i stedet for og hænge det på træet.

Det gælder nemlig om at holde modet oppe og det kan vi gøre ved at lave noget sjovt og hyggeligt, mener præsterne, der glæder sig til at se træet blive fyldt med farvestrålende påskepynt og hyggelige hilsner

- Og så håber vi det bedste for fremtiden og glæder os til vi kan være sammen igen!

Træet er klar til pyntning og står uden for kirken hele påskeugen.

Trompeter fra tårnet

Påskedag den 12. april kl 12 kan man så høre trompeter fra kirketårnet. De vil spille et udpluk af påskesalmer og markere, at glæden og håbet også er her midt i krisen. Ifølge sognepræst, Louise Dixen gør musikken noget ved os:

- Musikken kan fremkalde gamle minder og bevæge tankerne nye steder hen. Det har vi mennesker brug for, især i denne tid, hvor vi kan være ramt af bekymringer og afmagt. Trompetspillet kan forhåbentlig sætte bekymringerne på pause for en kort stund i denne mærkelige tid. Så lyt godt efter trompetglæden påskedag.

Påsken på sociale medier

I løbet af påskeugen vil der desuden være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter på kirkens sociale medier, hvor man kan lytte til påskemusik og synge med på påskesalmer.

- Man kan være med til babysalmesang. Vores organist fører jer igennem påskesange med fagter, rasle æg og musik. Så find et vattæppe frem og tag din baby eller de små børn med til en virtuel omgang babysalmesang, siger præsterne.

Man kan også opleve små påskefilm som skiftevis gennemgår påskeugens stemninger. Lige fra håb til hygge. Fra modløshed til jublende glæde. Hold øje med kirkens facebook og instagram.

- Vi glæder os til at fejre en anderledes påske sammen med jer - hver for sig, slutter de.