Påskekunst på kirketræet

Elever fra to skoler i Køge har hjulpet Køge Kirke med at pynte festligt op til påske.

Kirken havde inviteret Søndre Skole og Sct. Nicolai skole til at hjælp med at pynte træerne på kirkens udeområde op til påske.

- Vi er enormt glade for det samarbejde, vi har med skolerne, og at de altid har lyst til at være med på de idéer og kreative opgaver, vi får. Det er super rart at have et så godt samarbejde, lyder det fra sognepræsten.