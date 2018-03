Se billedserie Fredag formiddag blev den nye påske-skulptur på Torvet i Køge afsløret. Det er kunstneren Henning Carlsen, der denne gang har fået æren af at designe skulpturen.

Send til din ven. X Artiklen: Påskekunst i vand til knæene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Påskekunst i vand til knæene

Køge - 23. marts 2018 kl. 15:06 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag formiddag blev »afsløringen« af Torvets nye påske-skulptur markeret. Skulpturen er denne gang designet af den lokale kunstner Henning Carlsen og har titlen »Bare kuber - i vand til knæene«.

- Det er nu 8. gang vi indvier et kunstværk her. Kunstværker, som begynder deres liv her på Køge Torv og efterfølgende pynter rundt omkring i hele vores kommune ved påske- og juletid, sagde Erik Swiatek (S), formand for Teknik- og Ejendomsudvalget.

Han berettede, hvordan skulpturen igen er et forbilledligt samarbejde mellem kunstneren, Klemmenstrupgård Produktionshøjskole, ETK og lejlighedsvist andre parter.

- Det har vist, at det virkelig rykker, når vi laver tingene sammen, konstaterede han og udtrykte glæde over at følge kunstværkets liv i de kommende år.

- Det er mit indtryk, at borgerne har taget traditionen til sig og ligeledes følger kunstværkernes rejser rundt i kommunen, fortsatte Erik Swiatek, der roste Henning Carlsen for at have designet et »fantastisk firkantet univers« og eleverne på produktionshøjskolen, der har »regnet, tegnet og tænkt til den store guldmedalje«.