Politiet efterlyser vidner i forbindelse med en påsat brand i et kolonihavehus på Irisstien. Foto: RTH Media

Påsat brand i kolonihavehus: Tre unge sidder til afhøring

Køge - 07. maj 2019 kl. 11:29 Af Katrine Wied

Tre unge mænd på 17, 18 og 21 år sad tirsdag formiddag til afhøring hos Midt og Vestsjællands Politi, sigtet for at sætte ild til et kolonihavehus i Ølby ved Køge.

Branden opstod klokken 3.19 natten til tirsdag. Brandvæsnet fik hurtigt kontrol over ilden, så der kun skete skade på husets gavl. Inde i huset opholdt der sig imidlertid flere personer, som dog nåede at komme ud, inden branden bredte sig. Politiet konstaterede, at der ikke var nogen naturlig årsag til, at branden opstod, og man undersøgte derfor brandstedet for at finde ud af, om den er påsat. Samtidig førte efterforskningen frem til tre mænd, en 17-årig fra København, en 18-årig fra Lille Skensved og en 21-årig fra Køge, der alle blev anholdt og sigtet for brandstiftelse.

Tirsdag formiddag har politiet undersøgt brandstedet med hunde.

- Vi har været ude at kigge på brandstedet og skal have koblet de objektive fund og de anholdtes forklaring sammen for at vurdere alvorligheden i det her. Vi skal også have styr på hændelsesforløbet og have en forklaring fra de tre unge om, hvad de har lavet derude, siger pressetalsmand for Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard, der også oplyser, at der endnu ikke er taget stilling til, om mændene skal fremstilles i grundlovsforhør i retten.

- De er stadig anholdt. De skal afhøres til formiddag og så skal vores jurister tage stilling til hvad der skal ske. Det vides ikke endnu om de skal fremstilles.

Politiet vil gerne tale med borgere, der har set noget mistænkeligt omkring Irisstien, eller som har bemærket nogle personer eller køretøjer op til og efter branden startede. Man kan kontakte politiet på telefon 114.