Se billedserie Svæveflyveren Marcus Drexel fra Herfølge fortæller om at have udsyn til hele Danmark fra sit lille fly. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: På vingerne over den varme luft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

På vingerne over den varme luft

Køge - 26. juni 2021 kl. 13:29 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

De fleste af os vil nok være lidt utrygge ved at ligge nogle kilometer oppe i luften og spejde efter den næste varme luftstrøm, der skal holde én svævende.

Men ikke Marcus Drexel, der trods sine bare 20 år er en meget erfaren svæveflyver og dermed vant til at komme både ud og hjem uden motor til at skubbe bagpå.

- Der er spænding og nerver på, men jeg har altid løst tingene, uden at der har været nogen sikkerhedsmæssig fare. Det hænder da, at man skal lave en »udelanding«, og så er det bare med at finde en mark at sætte flyet ned på uden at baldre det, siger han og fortsætter smilende om bondemandens reaktion, når der pludselig lander et svævefly på marken:

- Nogle steder bliver man budt indenfor til en sodavand, men det sker selvfølgelig også, at man bliver bedt om at betale, hvad man har ødelagt på marken.

Marcus Drexel fortæller, at han lige siden drengeårene har drømt om at være pilot og komme op i skyerne.

- Vi var tit ude at rejse med fly, og jeg var fascineret af hele det her med at få en 100 ton tung maskine i luften, hvorefter man fløj af sted med mange hundrede kilometer i timen, siger han og fortsætter:

- Oprindelig var drømmen at blive jagerpilot, for at få endnu mere fart på, men så viste det sig, at jeg skulle bruge briller og dermed røg den drøm. Men målet er stadig at blive kommerciel pilot.

Han fortæller, at den store interesse for svævefly både er en sjov hobby og en måde at samle point på, så han kan slippe billigere, når han begynder på selve pilotuddannelsen efter tiden på Køge Gymnasium, hvor han snart er færdig.

Hans mor skulle dog lige vænne sig til tanken om, at hendes lille dreng havde lyst til at hænge oppe under skyerne uden motor.

Men efter lidt betænkningstid og et betryggende besøg på Østsjællands Flyveklub, sagde hun ja, fortæller Marcus Drexel:

- Jeg fik faktisk pilotpakken i konfirmationsgave, og jeg begyndte dagen efter min 14 års fødselsdag, hvorefter jeg fløj solo fra jeg fyldte 15 år.

Dagen før hans 16 års fødselsdag fik han sit certifikat, som giver ham lov til at flyve i svævefly og små fly med motor. I dag har han rundet de 560 flyvninger i svævefly og er i gang med en instruktøruddannelse i klubben.

Under uddannelsen har der været meget fokus på alle de ekstreme situationer, der kan opstå og det har været med til at ruste ham til flyveturen på luftens luner.

- Der har nok været 20 procent af øvelserne, der er gået på normal flyvning, mens 80 procent har været omkring nødsituationer. Den grundige uddannelse, jeg har fået, har gjort, at det sidder på rygraden, hvordan jeg skal reagere i langt de fleste situationer, siger Marcus Drexel.

Når man er afhængig af de forskellige luftstrømme, som man på jorden bare kalder for en »lun vind« eller en »kølig brise«, gælder det om at vide, hvad man skal kigge efter oppe i luftrummet.

Svæveflyveren forklarer, hvordan der dannes »termik«, et udtryk for varme, opadgående luftstrømme, alt efter hvilke forhold, der er under ham.

- Hvis jeg for eksempel spotter en stor bygning med et sort tag, så ved jeg, at her vil der være en god termik, der kan løfte mig opad, så jeg kan svæve endnu længere, hvorimod der ikke vil være meget opdrift i et bart område, siger han og forklarer, at det ikke mindst gælder om at kende sine skyer - for herunder kan der også være meget gunstige vejrforhold.

Hele øvelsen går ud på at kunne bruge sine observationer undervejs til at holde svæveflyet oppe så længe som muligt. Her kan der være brug for at man lynhurtigt skifter fra den ene sky til den anden eller sigter efter et mål på jorden, som man ved vil skabe god opdrift til flyet.

- Det her er i høj grad en sport, der er erfaringsbaseret og learning by doing, siger han og fortæller, hvordan det ofte er de ældre flyvere, der har helt styr på alle detaljerne i vejret og dermed, hvordan man holder flyet svævende - langt og længe.

- Så er der selvfølgelig ikke noget bedre, end hvis man kan slå dem i en konkurrence og få en god snak om det med kammeraterne, enten over radioen oppe i flyet, eller på vejen hjem, siger han med et grin.

Det er fællesskabet blandt hans kammeraterne i svæveflyveklubben som Marcus Drexel fremhæver ved sporten:

- Det er noget af det bedste ved at flyve svævefly, for uden fællesskabet kom du slet ikke op at flyve, pointerer han og forklarer, hvordan det som udgangspunkt kræver hjælp bare at få flyet i luften. Der skal helt enkelt en mand i hver side for at holde balancen inden take off. Da et svævefly skal være så let som muligt er der kun et enkelt hjul midt under - så uden fart vælter man, som på en cykel.

Det er også kammeraterne fra klubben, der kommer med traileren, hvis man som tidligere nævnt er nødt til at lave en kontrolleret »udelanding«, langt fra lufthavnen.

- Jeg har prøvet at lande nord for Aalborg, efter start ved Herning, så det er da noget af en tur. Men så får man en god snak om dagens oplevelser, når man kører hjemad, siger han og fortæller, at om kort tid skal han selv med en kammerat til Junior EM i Litauen.

Marcus Drexel forklarer, hvordan det faktisk er en meget billig sport at begynde til, for man kan låne fly af klubben og der skal jo ikke penge til brændstof. Det begynder selvfølgelig at koste lidt mere, når man skal til konkurrencer eller køre langt for at hente flyene hjem igen. Den del har han dog foreløbig betalt med lokale fritidsjobs.

Det er en sport, hvor man lærer at stole på sine egne beslutninger og tænke hurtigt under pres, fortæller Marcus Drexel:

- Det er op til dig selv at vurdere forholdene, når du er deroppe, og der skal tages rigtig mange beslutninger undervejs, så det er her, erfaringen kommer ind. Man får prøvet nogle grænser af, og det har blandt andet lært mig at håndtere stress og pres i en tidlig alder. Det regner jeg med vil være et stort plus, når jeg skal videre med min uddannelse - jeg tror på, at jo flere ting, man har prøvet, jo bedre en pilot bliver du af det.

Han peger også på, at turen i en svæveflyver, højt over landskabet, giver nogle unikke oplevelser. Som man ikke får i et larmende passagerfly med begrænset udkig.

- For det første er der jo helt stille deroppe, så man kan høre, hvad man selv tænker, og så har du den fedeste udsigt fra din hobby! Der er en virkelig flot udsigt, hvor man nærmest kan se hele Danmark rundt, når man for eksempel ligger og krydser mellem øerne ved Fyn, siger Marcus Drexel og fortæller, at alle sanser kommer i spil, når man kan mærke vinden ruske i den lille flyver.

- Man får virkelig brugt alle sanser og det er bare fedt, når man nogle gange bliver sparket i røven af naturen.

Han har endnu ikke bestemt sig for, hvilken flyveskole, han vil på, for at tage sin pilotuddannelse - som ovenikøbet skal betales af hans egen lomme.

Det afskrækker ham heller ikke, at flybranchen i øjeblikket er udfordret, for man har mange muligheder som pilot, og det er svært at spå om fremtiden, pointerer han.

Det er tydeligt, at bare han kommer op under skyerne, så er drengedrømmen nået.