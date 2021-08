Se billedserie Udstillingen Hummings blev indledt med en genskabelse af værket, hvor lokalbefolkningen får sat deres balanceevne på prøve i et værk af kunstneren Karin Sander. Foto: Torben Thorsø

På vildveje i kunstens verden

Køge - 16. august 2021 kl. 18:58 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

På et træ ved kirken sidder en forgyldt snegl.

I det omfattende program til udstillingen »Hummings« kan man læse, at værket hedder Ensomme George og handler om en snegl af arten Achatinella Apexfulve, der uddøde for to år siden. Den er støbt i naturlig størrelse for at »udfordre vores forventning til et monuments størrelse. Og i det hele taget, hvad vi opfører monumenter over«, lyder det i teksten.

Det lykkedes dog ikke DAGBLADETS udsendte i det hele taget at finde sneglen, da udstillingen blev indviet lørdag eftermiddag.

Det er faktisk en del af oplevelsen at gå på opdagelse efter værkerne og din nysgerrighed er adgangsbilletten til udstillingen, lød det fra borgmester Marie Stærke (S), der var rigtig glad for at kunne sende lokale og andre rundt i byen efter de 17 meget forskellige kunstprojekter.

- Vi har prøvet at fjerne den linje, hvor man normalt møder kunsten og i stedet bringe kunsten hen, hvor folk er, sagde hun blandt andet og tilføjede:

- Kunsten må gerne udfordre os og i skal ikke være bange for at fare vild på den rute, der er lagt.

Køge Kommune er blandt de bidragsydere, der har været med til at betale for udstillingen som KØS Museum for kunst i det offentlige rum, har sammensat og det er en såkaldt pilotudgave af noget, der er tænkt som en tilbagevendende begivenhed i Køge og omegn.

Det var også en meget begejstret museumsdirektør, der bød velkommen til forsamlingen, da de interesserede blev sendt ud i landskabet med et (skatte)kort under armen

- For KØS er det en meget stor og vigtig dag i dag, sagde hun om det hun kaldte en meget vigtig satsning for museet og en udstilling som vil definere museets aktiviteter i de kommende år:

- Ambitionen er at opbygge en platform for fremtidens diskussioner om kunst i det offentlige rum, fortsatte hun.

Der var nok at give sig i kast med, hvis man har et åbent og nysgerrigt sind, som museumsdirektøren også påpegede.

Hummings rækker over værker, der inkluderer en (meget) kort film i en ellers tom container, stoftryk af fugle oppe i træerne, en større skulptur med fisk på strandengen og mindre stenmonumenter placeret i byen samt flere slags teater, der på åbningsdagen kunne opleves om aftenen.

Mange skulle nok lige læse teksten i det medfølgende program for at få meningen med det hele med.

Her indledes teksten med spørgsmålet om en sten kan føle sorg?

Det er nok svært nogensinde at få svar på, men et sted i byen gik et ældre ægtepar flere gange rundt om den samme stenskulptur og følte sig efterhånden lidt frustrerede. For beskrivelsen i kataloget var svær at få til at stemme overens med virkeligheden:

- Nå, det må vi altså opgive, lad os gå videre, lød det til sidst.

Man kan opleve udstillingen Hummings i Køges byrum og landskaber frem til den 26. september 2021.