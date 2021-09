Se billedserie Tidligt på lørdagen var en lang række idrætsaktiviteter som yoga og parkour i gang, inden de musikalske indslag begyndte over middag, hvor flere hundrede mennesker deltog ved årets Lyden fra Vemmedrup. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

På sporet af Lyden fra Vemmedrup

Køge - 13. september 2021 kl. 15:33 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Med lyden som samlende kraft bød en stor gruppe frivillige lørdag ind til Vemmedrups nuværende svar på en byfest. »Lyden fra Vemmedrup« indtog fra formiddagen og frem området omkring Vemmedrupskolen, der lagde arealer til koncerter og idrætsindslag i mange afskygninger.

Initiativtager og lærer på Vemmedrupskolen, Per Villumsen, mener således, at der er god grund til at skrue op for mikrofonerne og lade Vemmedrups røster dominere lydlandskabet.

- Vi vil vise, at der kommer lyd fra denne by. Vi laver arrangementer, alt fra stand-up til musik, foredrag og meget andet. Første år, vi afholdt Lyden fra Vemmedrup, (i 2019, red.) havde vi koncerter med fem forskellige bands, og denne gang byder idrætsforeningen og ungdomsklubben så byder ind med en række nye aktiviteter, siger Per Villumsen og fortsætter:

- Lyd samler, og uanset hvorfra lyden kommer, om det er fra en mikrofon eksempelvis, skaber det noget interessant for forskellige mennesker. Der er lyd, der sker noget, og så bliver man opmærksom, siger Per Villumsen og peger, at man har sammensat en række aktiviteter på dagen, der hver især byder ind bud på, hvad lyd er og kan.

For byens borgere Et ærgerligt afbud fra den populære duo HipSomHap, der velsagtens er et af de varmeste navne på den danske børnemusikscene, var umiddelbart det eneste negative indslag denne lørdag.

Per Villumsen og resten af arrangørgruppen var i hvert fald fint tilfredse med fremmødet og ikke mindst det fokus, det sætter på lokalområdet.

- Ideen er, at man skal have en relation og kende nogen her, siger Per Villumsen og fortsætter:

- Enten er man elev eller har relation til idrætsforeningen eller ungdomsklubben. For konceptet er ikke, at man skal komme hertil fra Køge eller København, men at man kommer hertil fra Vemmedrup eller måske Lellinge, hvorfra der også kommer en del elever, siger han.

Kunne man forestille sig, at Lyden fra Vemmedrup i fremtiden bevæger sig i retning af at blive en mere klassisk byfest med fællesspisning, fest og fadølsanlæg?

Snildt, mener Per Villumsen.

- Før min tid var der »Vemmefest,« og i styregruppen vil vi da gerne arbejde hen mod noget lignende. Det kunne godt være noget, vi ønsker i fremtiden, siger han og nævner, at man ved 2019-udgaven også blev ved til midnat, mens lørdagens program »allerede« sluttede ved 18-tiden.

Alt det og meget mere skal folkene bag Lyden fra Vemmedrup nu evaluere, når planlægningen af næste års Lyden fra Vemmedrup igangsættes. Ét er dog sikkert, fremhæver Per Villumsen.

Der kommer lyd fra Vemmedrup, og den lyd skaber opmærksomhed og initiativ blandt byens borgere.