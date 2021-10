På rampen i efterårsferien

Af Torben Thorsø Køge: I et hjørne af Søndre Havn knokler håndværkerne i øjeblikket med at få en stor udendørs rampe færdig til efterårsferien. Den er et supplement til de faciliteter, der allerede findes i Gule Hal, der ligger en kort rulletur derfra.

Det er Køge Ungdomsskole, der står for byggeriet og som selv har sparet op til rampen, en såkaldt "miniramp", hvor unge på skateboard eller løbehjul kan boltre sig. Den er 15 meter bred og op til lidt over halvanden meter høj.

- Vi har sparet nogle penge i forbindelse med at der ikke har været undervisning på skolen under corona. Derfor har vi prioriteret at bruge vores egne penge på et køb af en skaterampe, for det er der brug for i området ved Gule Hal, siger Sidse Marie Olsen, Kulturhus- og ungdomsskoleleder i Køge Kommune.