På opdagelse i Grundtvigs verden

Køge: Når et komplekst og alsidigt menneske som Nikolai Frederik Severin Grundtvig er omdrejningspunkt for en hel kulturfestival på Gl. Kjøgegaard, kræver det selvsagt en bred palette af aktiviteter og begivenheder i forsøget på at komme hele vejen rundt om af Danmarks absolut største skikkelser.

Og det skortede bestemt ikke på muligheder for at dykke ned i Grundtvigs liv og virke, da en lang række aktører med LOF Køge i spidsen i lørdags gik sammen for at afvikle årets »Grundtvigs Kulturfestival« i de skønne sensommerrammer på Gl. Kjøgegaard.

- For Marie Toft var det naturligt at træde ind på mandens bane. På den måde var hun en slags forkæmper for mere selvstændighed for kvinder. Og det så Grundtvig. Han så, at det hun stod for kunne og skulle bruges i samfundet, siger Jutta Bojsen-Møller og henviser til, at Marie Toft var med til at transformere Grundtvig og trække ham i en mere progressiv retning.