Se billedserie I Strædet bliver der max gas med Dj Per Rock, der spiller hits fra 1950?erne. Ti dansere fra Swing Feet optræder rundt omkring i gaderne i festlige outfits. Foto: Katja Jensen

På fredag swinger hele byen af rock'n roll

Køge - 25. maj 2021 kl. 11:22 Af Henrik Førby Jensen Kontakt redaktionen

Har man en svaghed for smukke veteranbiler, pin up piger og swingende rock'n roll fra dengang brylcreme og anderumper var højeste mode blandt unge mænd, er det med at finde vej til Køge på fredag.

Fredag den 28. maj holder butikkerne nemlig Open By Night, hvor Køge traditionen tro vil blive fyldt med gamle flotte veteranbiler, god musik og dans rundt om i byen. Byen bliver spærret af og i Vestergade vil butikkerne rykke udenfor til hyggelig markedsstemning, skriver Køge Handel i en pressemeddelelse.

Byen vil summe af gamle amerikanerbiler og god stemning. Køge Handel lukker hele byen af fra klokken 15.00, så der kan blive plads til de flotte veteranbiler på Torvet og Kulturtorvet. Det er et samarbejde mellem Kør-til-Køge og Køge Handel, som gør at de handlende kan få oplevelsen af de mange forskellige biler i bybilledet.

Veteranbiler i alle afskygninger Veteranbilerne bliver kørt ind i byen fra klokken 15.30, og vil være opstillet og klar ved 16.00-tiden. Denne fredag skal der traditionen tro være "Rock'n'roll"-tema, og derfor har Køge Handel og Strædet planlagt en swingende aften for byens kunder.

- Jeg tror vi alle savner at komme ud og hygge os igen - være sociale og få nogle gode oplevelser. Det er trods alt fordelen ved at vi har et "venue" som er hele Køge midtby, så vi kan sprede vores aktiviteter ud over et større areal, udtaler Katja Jensen, aktivitetschef i Køge Handel. Foreningen har valgt at spærre byen af, så de mange veteranbiler kan køre ind i byen og opstilles på Torvet og muligvis også Brogade. Store maskiner bliver omdrejningspunktet på Kulturtorvet, hvor der vil blive kørt store veteranlastbiler, veteranbusser og motorcykler ind. Her vil man kunne være heldig at komme op og prøve at sidde i nogle af de store vogne.

Love2dance, Per Rock og Swing Shoes Det er butikkerne i Køge der holder Open By Night, og man vil derfor kunne kombinere sin shoppingtur om aftenen med en oplevelse for hele familien. Størstedelen af byens butikker holder åbent til klokken 21.00, men mangler man lige de sidste par indkøb, har Strædets butikker lagt en time oveni, og lukker først klokken 22.00. Så der er god tid til at foretage alle indkøb.

- Vi har også sørget for masser af god stemning i byen, når vi får besøg af DJ og Lindyhop danser Per Rock. Per vil give den max gas i Strædet med 50'er hits i højtalerne klokken 16.00-20.00 alt i mens 10 dansere fra Swing Feet vil gå rundt i byen og hygge om kunderne med festligt outfit og dans indimellem, fortæller Katja Jensen.

Klokken 18.00 og 19.00 vil Love2Dance optræde med deres dygtige børnehold midt på Torvet, i det flotteste outfit og øvede dansetrin, så der vil være god underholdning hele aftenen.

Vestergademarked Men selvom det er aftenåbent, så står forretningerne stadig klar til at byde de handlende velkommen fra klokken 10.00 om formiddagen. Og i Vestergade trækker mange af forretningerne ud i gaden og holder deres kendte og hyggelige Vestergademarked. Her vil man kunne gøre et godt kup blandt de mange varer, og har man brug for en pause i shoppingen, står beværtningerne klar til at hjælpe med både tørt og vådt til halsen.

Se det fulde program på koegehandel.dk eller på Køge Handels og Strædets Facebook.