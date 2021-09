Britt Funch Poulsen fra Køge blev tjekkisk mester med Sparta Prag for 20 år siden. Nu ser hun frem til at følge HB Køges opgør med tjekkerne om en plads i Champions League.

På fodboldeventyr i Tjekkiet

Køge - 01. september 2021

Onsdag aften tager HB Køges kvindehold hul på et helt nyt kapitel i sin historie, når holdet løber på banen i Prag til det første af to opgør mod det tjekkiske mesterhold, Sparta Prag. Det bliver en kamp, som mange køgensere vil følge med stor interesse, men for den tidligere Køgespiller, Britt Funch Poulsen, har den en ekstra dimension, for det er nemlig hendes gamle hjemmebane, som HB Køge besøger.

For 20 år siden blev hun tjekkiske mester med Sparta Prag i 2001/02-sæsonen, mens hun desværre gik glip af et Champions League-eventyr med den tjekkiske storklub - fordi hun ikke kunne få fri for arbejde.

Britt Funch Poulsen har arbejdet for virksomheden Disa Industries gennem 24 år, og tilbage i 2001 blev hun udstationeret i Tjekkiet i 14 måneder for at være med til at åbne en ny afdeling syd for Prag. Det var altså ikke fodbolden, der sendte hende til Tjekkiet, og oprindelig var det slet ikke meningen, at hun skulle spille i storklubben Sparta, der sammen med Slavia Prag har domineret tjekkisk fodbold i mange år.

Mødt af landsholdsspillere

Herhjemme havde hun spillet fodbold i Køge Boldklub siden slutningen af 80'erne, og i første omgang havde hun blot tænkt, at hun ville holde formen ved lige under udstationeringen ved at melde sig ind i en fodboldklub med hjælp fra en tjekkisk kollega.

- Jeg havde ikke selv tænkt på at skulle spille på det niveau, men jeg havde en tjekkisk kollega, som vidste, at jeg spillede på højt niveau herhjemme, og som undersøgte tingene og gav mig tid og sted, hvor jeg skulle møde op. Da jeg så kørte derud blev jeg mødt af den tjekkiske landstræner, som også var træner for Sparta Prag, og 17-18 tjekkiske landsholdsspillere, fortæller hun med et smil, og konkurrencementalitet fornægter sig ikke, for Britt Funch Poulsen blev grebet af det og hang på under hele udstationeringen, selv om fodbolden på den måde kom til at kræve noget mere tid end først planlagt.

- Det handlede om arbejde og træning i de 14 måneder - til gengæld blev der ikke så meget tid til sightseeing, som jeg havde forestillet mig, griner hun.

Et frisk pust

Desværre blev hun skadet i sin afskedskamp i Tjekkiet, og ankelskaden viste sig at være så genstridig, at den blev begyndelsen på enden for hende i forhold til fodbold på højt niveau.

- Jeg blev opereret tre-fire gange uden det blev meget bedre. Jeg spillede videre et par år, men jeg kom aldrig rigtig op i gear igen, fortæller hun.

Hun følger ikke længere Sparta Prag så tæt, men hun har stadig kontakt med nogle af de tidligere holdkammerater, som så det som et eksotisk indslag med en dansker på holdet dengang.

- På den tid var det ret usædvanligt at se udenlandske spillere være interesseret i at spille i tjekkiske klubber, men det var et frisk pust på vores hold og en fantastisk mulighed for at møde en anden kultur og en anden tilgang til fodbold, lyder det fra holdkammeraten Simona Kohoutová i Sparta Prag, der lige som på herresiden har været dominerende i mange år.

- Det er en klub med en stærk historie - sammen med Slavia har de styret toppen af den tjekkiske liga gennem mange år, og de plejer at være med i Champions League, fortæller Britt Funch Poulsen, der stadig bor i Køge og følger HB Køge i Gjensidige Kvindeligaen, og hun glæder sig over den rivende udvikling, som kvindefodbolden er inde i lige nu - både i Danmark og mange steder i Europa, hvor der bliver investeret store summer i at løfte niveauet til nye højder.

- Det er en sindssygt spændende udvikling med mange dygtige, dedikerede spillere - jeg ville ønske, jeg var 20 år igen, smiler den tidligere fodboldspiller, som i dag i stedet har kastet sig over cykelsporten - blandt andet som deltager på Team Rynkeby.