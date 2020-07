Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

På flugt fra tyveri: Snittede med-trafikanter på motorvejen

Køge - 09. juli 2020

27-årig mand fra Tune og 26-årig mand fra Valby bliver torsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Roskilde med krav om varetægtsfængsling.

Mændene er sigtet for at stjæle cigaretter på Cirkle K på Vordingborgvej 9 i Køge og fra SuperBrugsen på Billesborgvej i Herfølge.

På Cirkle K-tanken bad mændene om ti kartoner cigaretter.

- Da ekspedienten har lagt dem ned i en bærepose, beder de også om en lottokupon, men mens ekspedienten er optaget af at printe den ud, snupper de posen og stikker af, siger pressetalsmand Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Kort efter laver de samme nummer i SuperBrugsen.

- Her går de op til kassen og beder om cigaretter. Men da medarbejderen går ud på lageret for at hente flere kartoner, stikker de af med dem, de allerede har fået, fortæller Charlotte Tornquist.

Mændene stikker af i en bil, men et skarpt vidne noterede registreringsnummeret, så politiet kom hurtigt på sporet af dem. Politiet satte efter dem ad Køge Bugt Motorvejen mod nord. Ved Ishøj var der tæt trafik, og de mistænkte forsøgte at sno sig forbi. Bilen ramte herunder nogle andre bilister, hvorefter de to flygtende mænd forulykkede. Bilerne fik skader, men ingen personer kom noget til. Bilen viste sig at være stjålet og havde påsat nummerplader, som var stjålet fra en anden bil.

Politiet fandt de stjålne cigaretter i bilen. Begge er sigtet for brugstyveri af bilen og nummerpladerne. Den 27-årige er desuden sigtet for at køre uden kørekort, køre over for rødt og narkokørsel.

- Vi er nu i gang med at undersøge, om der er flere tyverier af samme type, som de kan mistænkes for, siger Charlotte Tornquist.