PCR-testcenter lukker ned efter i dag

Særligt arrangementer på Køge Handelsskole i forbindelse med årets translokationer havde vist sig at gunstige for smittespredning, og en overgang lå Køge Kommune derfor på den lidet flatterende førsteplads over kommuner med højeste incidenstal.

Incidenstallet angiver antallet af kommunens borgere, der er testet positive for corona inden for den seneste uge per 100.000 indbyggere. For et par uger siden toppede det lokale incidenstal på 186,91. Det fik Region Sjælland til at genåbne det ellers nedlukkede PCR-testcenter på Teaterbygningen, som altså nu igen lukkes ned, efter at smittetallet igen er dalet. I går var incidenstallet nede på 83.