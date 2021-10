Nu er der taget beslutning om en afløsning for den populære hal, hvor skatere og unge på løbehjul boltrer sig. Foto: Torben Thorsø Foto: Torben Thorsø

P-hus med skate men uden taghave

Køge - 02. oktober 2021 kl. 10:26 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Skaterdrømme bliver opfyldt i nyt parkeringshus.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Køge Kommune ovenpå det utraditionelle parkeringshus, der blev præsenteret for Køge Byråd på det seneste byrådsmøde.

Udover parkeringsbåse og nedkørselsramper indeholdt planerne for det seks etagers høje parkeringshus nemlig også idéen om en indendørs skatehal i de underste etager.

Det hænger sammen med udviklingen af Søndre Havn, hvor industri viger for boligbyggerier og det kæver flere parkeringspladser i området.

Det behov er blevet løst ved at opføre et seks etagers højt parkeringshus med plads til 460 parkeringspladser, som byrådet netop har godkendt planerne for. Derudover indeholder byggeriet altså også cirka 1.500 kvadratmeter i underetagen med faciliteter til skatere og unge på løbehjul.

- Det er vores ønske at skabe et parkeringshus som er trygt og godt at færdes i. Parkeringshuse er typisk tomme bygninger, hvor der ikke sker meget spændende. Men hvorfor ikke udnytte en masse kvadratmeter til at skabe liv og kultur? siger borgmester Marie Stærke (S) i forbindelse med byrådsbeslutningen.

Ingen taghave på taget

Det kommende parkeringshus bliver dog uden den offentlige taghave som også var en del af oplægget - løsningen ville nemlig gøre det samlede projekt dyrere.

- Tagetagen valgte vi allerede fra i budgetaftalen, dels fordi vi gerne vil holde udgifterne til projektet nede og derudover er vi også bange for, at det kunne blive et mødested, hvor der foregik nogle ikke så gode ting, siger Marie Stærke og fortsætter:

- Vi har jo også andre offentlige tagetager i byen og hvis det bliver et ønske i fremtiden, så er det stadig muligt at etablere taghave på parkeringshuset.

Hun fortæller videre, at nu vil man gå videre med at undersøge perspektiverne i at få sat solceller op på taget af den kommende bygning.

Naboen betaler også

Parkeringshuset med tilhørende skaterfaciliteter forventes at have en samlet anlægsudgift på 141 millioner kroner oplyser Køge Byråd og det er skrevet ind i den aktuelle Budgetaftale 2022-2025, hvor der tilsammen er afsat 129 millioner kroner i 2023 og 2024.

De 12 millioner, der udgør forskellen på de to store tal skyldes, at nabobyggeriet også spæder til i regnskabet for opførelsen af parkeringshuset.

- Det handler om at selskabet Bonava selv fravalgte at anlægge parkeringspladser og i stedet har valgt at købe sig ind i parkeringshuset, fortæller borgmesteren.

Udendørs må vente

Der kommer altså en hal med skatefaciliteter som alternativ til de faciliteter, der forsvinder, når Gule Hal rives ned.

Men flere har også efterlyst et alternativ til de udendørs faciliteter og ramper ved Tapperiet, der blev fjernet for efterhånden en del år siden. Byrådet forpligtede sig i den forbindelse til at reetablere dem, men det bliver nok ikke lige foreløbig, erkender Marie Stærke, der dog er positiv stemt, hvis økonomi og forhold er gunstige i fremtiden.

- Personligt kan jeg godt forestille mig, at hvis arealet ved det nye parkeringshus er til det, og hvis vi har pengene, at vi på et tidspunkt kan reetablere de udendørs faciliteter, siger hun.

Det er meningen, at det nye parkeringshus på Søndre Havn skal etableres indenfor få år og nu er pengene altså sendt ud over rampen af byrådet i Køge.

