P-forslag stemt ned: Ingen lempelser i sigte

Parkering i rabatten på Ølbyvej var et af elementerne i et fremsat forslag fra Venstre, som ønsker at lempe på parkeringsregulativerne uden for Køges centrum. Et flertal bestående af S, K, SF og EL afviste imidlertid dette og pegede på, at der bør være ens regler overalt i kommunen. Foto: Køge Kommune