P-betaling jager kunder ud af bymidten

- Det, jeg hører, når jeg har været ude at handle, er, at omsætningen er den samme som før. Nogle handelsdrivende kan selvfølgelig have mærket det, men det virker ikke til at være det store. Men vi skal have facts på bordet for at kunne lave den samlede analyse, siger Mette Jorsø til avisen.