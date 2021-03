Lige nu er der meget vådt i Ejby Mose, men kommunen håber at kunne gøre området mere tilgængeligt og tiltrækkende for borgerne. Arkivfoto

Overtager moseområde: Vil styrke naturoplevelserne

Køge - 12. marts 2021 kl. 17:52 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Man skal givetvis have endog meget store gummistøvler på netop nu, hvor vandet står højt visse steder ved Ejby Mose.

Ikke desto mindre har kommunen ifølge udvalgsformand Niels Rolskov netop erhvervet sig en række arealer i det naturskønne område med det formål at åbne det for endnu flere naturoplevelser for Ejbys - og andre interesserede - borgere.

- Det er meget spændende naturområde, hvor den tidligere stiforbindelser pt er oversvømmet og meget vandlidende, men hvor vores håb er, at vi snart kan åbne området mere, siger Niels Rolskov om arealerne, som Køge Kommune har købt af HOFOR.

- De var glade for at sælge det til kommunen og komme af med det på en ordentlig måde. Og nu giver det os en unik mulighed for måske at kunne lave en aftale med andre lodsejere om på sigt at skaffe mere offentlig tilgængelighed til området, siger Niels Rolskov.

Han håber således, at kommunen fremadrettet kan forbedre biodiversiteten, værne om områdets dyreliv og gøre det til et endnu mere attraktivt naturområde, hvor der i dag allerede er shelterpladser, som bruges af blandt andre Køgespejderne.

Niels Rolskov fremhæver desuden, at der er afsat penge i naturhandleplanen, hvilket vil gøre det muligt at sætte ind med mindre initiativer. Det kunne eksempelvis være bræddestier over de mest fugtige områder.