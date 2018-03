Bilisterne i Lille Skensved må belave sig på en længere omkørsel i weekenden. Foto: Jesper From

Overkørsel lukkes i weekenden

Køge - 01. marts 2018

Af Lars Andersen

Som et led i Banedanmarks tests på strækningen Roskilde-Køge lukker Banedanmark alle overkørsler på strækningen fra lørdag d. 3. marts kl. 16.00 til mandag d. 5. marts kl. 6.00.

Det betyder, at overkørslen på Østergade i Ll. Skensved vil være lukket i det pågældende tidsrum.

- Vi kan desværre ikke undgå at skulle teste. Det er nødvendigt for at dokumentere og bevise at systemet virker, så vi kan få de nødvendige godkendelser. Vi tester også, for at fjerne fejl inden det går i drift. Til gavn for passagerne, siger Bagher Ghias, projektleder i Signalprogrammet.

Udrulningen af signalsystemet sker, mens der kører tog. Det betyder, at Banedanmark af hensyn til togtrafikken er nødt til at teste om natten og i weekenderne.

Banedanmark forventer at teste resten af året på strækningen, og har frem mod sommer planlagt fire weekendtests, hvor det er nødvendigt at lukke overkørslerne. Det er weekenderne i uge 9, 15, 19 og 21.

- Fremover vil tests i weekenden blive planlagt således, at vi kører tests fra midnat fredag/lørdag til lørdag kl. 9.30 og fra lørdag kl. 16.30 til mandag morgen kl. 06.00. På den måde vil der være mulighed for at komme over jernbanen hver lørdag fra klokken 9.30-16.00, hvilket vil mindske generne, forklarer Bagher Ghias.

- Vi beklager de gener, det vil have for naboer og trafikanter. Vi har gjort, hvad vi kan for at mindske generne, men det er desværre ikke muligt at holde overkørslen åben, mens vi tester.

Den korteste omkørsel for cyklister og gående er gennem det nordlige hjørne af Sjællands Transport Center. Trafikanterne skal følge Egedesvej til rundkørslen, hvor Egedesvej møder Nordhøj. Fra rundkørslen går der en cykel- og gangsti til Ølbyvej. Omkørslen er 2,5 km lang.

Trafikanter i bil skal også køre af Egedesvej, fortsætte gennem Sjællands Transport Center ad Nordhøj og ved Campus Køge tage Lyngvej, der krydser Ølbyvej i Ølby Landsby. Ølbyvej fører trafikanterne tilbage til Lille Skensved. For bilister er omkørslen godt 8 km.

Du kan finde mere information om signalprogrammet på Banedanmarks hjemmeside bane.dk.