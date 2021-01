Overfaldt konen to gange og truede politiet

En voldssag fra Køge, hvor en mand var tiltalt for at have overfaldt sin kone to gang, mundede ud i en fængselsstraf på fem måneders ubetinget fængsel til manden. Han nægtede sig skyldig og overvejer nu, om han skal anke.

Køge - 29. januar 2021 kl. 05:39 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

En mand i slutningen af 40'erne er nu blevet idømt fem måneders ubetinget fængselsstraf for ved to tilfælde at have overfaldt sin hustru.

Anklagemyndigheden havde egentlig krævet mellem otte og 10 måneders fængsel, da man mente, at særligt den ene voldsepisode var af grov karakter. Her havde manden ifølge tiltalen slået sin kone med både flad og knyttet hånd og slået hende i hovedet med et gulvbræt, hvorefter hun faldt til jorden, inden han fortsatte med at slå hende, så hun blødte fra næse og mund.

Manden, der er fra Køge, blev imidlertid dømt efter den milde voldsparagraf ved begge forhold, hvilket resulterede i fem måneders fængselsstraf. Retten lagde særlig vægt på, at kvinden havde fået tydelige skader efter overfaldene, og at der begge gange var åbenlyse spor efter tumult, da politiet kom frem.

Han blev ligeledes dømt for at have truet de politibetjente, som var blevet tilkaldt.

Manden nægtede sig skyldig og udbad sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke. Anklagemyndigheden har heller ikke endnu besluttet sig, hvorvidt man vil anke kendelsen.