Se billedserie Før de mange vine kom på bordet til dommernes blindsmagning blev de »sløret« af et hold frivillige hjælpere. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Overdommer: Und dig selv dansk vin Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Overdommer: Und dig selv dansk vin

Køge - 12. august 2020 kl. 17:58 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der tales lavmælt og koncentreret ved bordene, hvor smagfulde dråber bliver hældt op i de mange glas - for bagefter at blive spyttet ud i en spand på gulvet.

Det skal man nu ikke tage som en kritik af den enkelte aftapning, for med 272 vine på programmet er det nok en god ide at spytte ud, hvis man skal bevare overblikket. Det skal dommerne netop ved den vinbedømmelse som interessegruppen Dansk Vin har arrangeret på Svenstrup Gods.

Her var seks dommerhold, med fire erfarne vinkendere på hvert hold, hele dagen beskæftiget med at smage på og ikke mindst kommentere de enkelte aftapninger, der var fordelt på traditionelle vine, frugtvine, cider og mjød.

Det hele handler nemlig om at hjælpe de enkelte vinproducenter til at blive endnu bedre og dermed få et produkt, der kan gøre sig i Danmark og måske også på det internationale marked.

Det forklarer Søren Refslund Møller, der tager imod, mens en flok dedikerede hjælpere er ved af »blindfolde« de vine, der skal ind på bordet til dommerne. På den måde kan de gå til opgaven med at blindsmage vinen på nøjagtig samme grundlag.

Det kan de trygt gøre, for der her været en »rivende udvikling« indenfor dansk vin de seneste 10 år, hvor han har været med:

- Dansk vin er efterhånden på et rigtig godt niveau og formålet med en vinbedømmelse som denne her er at give de enkelte producenter input, så vi kan højne kvalitetsniveauet for dansk vin endnu mere. Uanset om man gør det som erhverv eller som hobby er de fleste vel ude efter at lave et så godt produkt som muligt.

Dagens overdommer, Tim Vollerslev, peger på, at dansk vin og i det hele taget danske producenter har glæde af den opmærksomhed, der har været omkring det nordiske køkken og eksempelvis NOMA, der for nogle år siden blev udpeget til verdens bedste restaurant. Den medvind skal vi udnytte, mener en begejstret Tim Vollerslev:

- Der har været stor fokus på de danske kokke og nu opdager folk så: Hvad Søren kan de også lave vin! Men Danmark har faktisk hele pakken; Vi har fantastisk vild i skovene, vi har koldt vand med smagfulde fisk og skaldyr. Vi har æbler og druer, der har hængt længe i solen før de bliver modne. Den slags giver stor smag, finesse og detaljer. Når producenterne først får erfaringen til at udnytte det i dansk vin - the sky is the limit! Det her er bare begyndelsen på en udvikling, der vil fortsætte mange år endnu.

Overdommeren er godt klar over, at mange måske vil være lidt skeptiske, når de står i supermarkedet og skal bruge de samme penge på en måske ukendt dansk vin som på en anerkendt udenlandsk vin - men han mener også , at vi skal tage chancen:

- Dansk vin er en særlig oplevelse som man bør unde sig selv.

Tim Vollerslev fortæller, at han har beskæftiget sig med vin siden han var 16 år og aldrig bliver træt af at udforske en verden fuld af forskellige vine.