Over 800 køgensere har type 2-diabetes uden at vide det

I Køge Kommune går 872 personer rundt med type 2-diabetes uden at vide det, og 4.125 skønnes at have prædiabetes, som betyder, at de har meget høj risiko for at udvikle type 2-diabetes.