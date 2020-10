Der er konstateret otte nye smittetilfælde på Køge Kommunes skoler og forskellige institutioner i løbet af uge 43. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Otte nye smittetilfælde i sidste uge i kommunale institutioner

Køge Kommune opdaterer hver tirsdag de nyeste tal for antallet af smittede med coronavirus på kommunens institutioner, og et blik på dagens tal afslører, at i alt otte skoleelever og -lærere samt en medarbejder på Køge Musikskole er blevet smittet.