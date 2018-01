52-årige Osama Aref Mohamad (S) vil som medlem af Kultur- og Idrætsudvalget i de kommende fire år arbejde for at give Køge Kommunes unge bedre forudsætninger for et virksomt og godt liv. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Osama vil styrke livet for de udsatte unge

Køge - 04. januar 2018 kl. 16:51 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han gør det jo egentlig allerede i forvejen.

Arbejder for at styrke forudsætningerne for, at unge fra boligområderne får et godt liv med uddannelse, fritidsjob- og aktiviteter. Som boligsocial medarbejder i Helhedsplanen, med et fysisk udgangspunkt i Hastrupparken hvor han selv bor, har 52-årige Osama Aref Mohamad nemlig beskæftiget sig med disse temaer i årevis.

Ikke desto mindre håber og tror han, at han vil kunne gøre gavn og nytte i Køge Byråd, hvor hans hjertesag vil være at fremme et godt ungeliv - for alle kommunens unge. Det fortæller han til DAGBLADET.

Osama blev valgt ind for Socialdemokratiet ved kommunalvalget med i alt 131 personlige stemmer. I de kommende fire år skal han derfor repræsentere partiet i Kultur- og Idrætsudvalget.

Men hvorfor var det nødvendigt at stille op til byrådet med disse valgløfter, når Osama til daglig allerede arbejder med problematikkerne?

- Det spørgsmål har jeg fået før, og jeg benægter ikke, at det er to forskellige kasketter. Men Helhedsplanen er meget mere snæver og rettet mod de fire boligområder, Hastrupparken, Karlemoseparken, Søparken og Ellemarken. Jeg ser frem til at arbejde med temaerne i et bredere omfang, samtidig med at jeg gerne vil bidrage til det samfund, som jeg er en del af. Stod det til mig, var der endnu flere minoriteter, som var repræsenteret i det politiske. Jeg mener, at vi har en pligt til at bidrage og deltage. Vi skal være medborgere, ikke modborgere, siger han til DAGBLADET.

Læs hele interviewet, som er en del af DAGBLADETs artikelserie om de nyvalgte byrødder, torsdagens papir- eller E-avis.

